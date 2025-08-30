روسيا تعلن تدمير 86 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة

logo
رياضة

رغم التوقعات الكبيرة.. سلوت يصدم محمد صلاح

رغم التوقعات الكبيرة.. سلوت يصدم محمد صلاح
محمد صلاح وآرني سلوتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 5:00 ص

وجّه آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، صدمة جديدة لنجمه محمد صلاح، بعدما أعلن المدرب اختيار الإسكتلندي روبرتسون نائباً لقائد الفريق فيرغيل فان دايك، خلفاً لترينت ألكسندر أرنولد المنتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف.

أخبار ذات علاقة

إيكيتيكي في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أول تعليق من أرني سلوت بعد غياب نجم ليفربول عن قائمة منتخب فرنسا

 

الإعلان الرسمي، الذي جاء عبر بيان رسمي للنادي، أعاد فتح النقاش حول غياب اسم صلاح عن قائمة القيادة، رغم كونه أحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيراً خلال السنوات الأخيرة.

صلاح الذي جدّد عقده وحافظ على موقعه كهداف أول للريدز، لم يحصل حتى الآن على شارة القيادة أو منصب النائب في أكثر من مناسبة، وكان قرار سلوت الأخير بمثابة صدمة إضافية للنجم المصري.

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح يحتفل مع زميله هوغو إيكتيكي

سينافس محمد صلاح.. منتخب أفريقي يحلم بنجم ليفربول

 

سلوت يبرر اختياره

سلوت أوضح، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، سبب اختياره لروبرتسون قائلاً: "إنه لاعب موجود هنا منذ سنوات طويلة، فاز بالدوري مرتين، وكان ضمن مجموعة القادة مع فان دايك وترينت وصلاح الموسم الماضي.. بعد رحيل ترينت، كان من المنطقي أن يتولى روبرتو المهمة".

وأضاف المدرب الهولندي: "هو لاعب كبير يشارك في معظم المباريات، يعرف ثقافة النادي وغرفة الملابس، ودوره يتجاوز ما يقدمه داخل الملعب. هذا الإرث هو أهم ما تركه يورغن كلوب ويجب الحفاظ عليه".

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح في مواجهة سابقة ضد ريال مدريد

فرصة تاريخية.. هل ينتقم محمد صلاح من ريال مدريد؟

 

سجل بطولي لروبرتسون

روبرتسون الذي يخوض موسمه التاسع مع ليفربول منذ انتقاله من هال سيتي عام 2017، خاض 344 مباراة رسمية وحقق خلالها الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى السوبر الأوروبي.

كما يحمل المدافع الإسكتلندي شارة قيادة منتخب بلاده بانتظام، وسبق أن ارتدى شارة قيادة ليفربول في سبع مباريات.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC