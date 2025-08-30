رغم التوقعات الكبيرة.. سلوت يصدم محمد صلاح

وجّه آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، صدمة جديدة لنجمه محمد صلاح، بعدما أعلن المدرب اختيار الإسكتلندي روبرتسون نائباً لقائد الفريق فيرغيل فان دايك، خلفاً لترينت ألكسندر أرنولد المنتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من أرني سلوت بعد غياب نجم ليفربول عن قائمة منتخب فرنسا

الإعلان الرسمي، الذي جاء عبر بيان رسمي للنادي، أعاد فتح النقاش حول غياب اسم صلاح عن قائمة القيادة، رغم كونه أحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيراً خلال السنوات الأخيرة.

صلاح الذي جدّد عقده وحافظ على موقعه كهداف أول للريدز، لم يحصل حتى الآن على شارة القيادة أو منصب النائب في أكثر من مناسبة، وكان قرار سلوت الأخير بمثابة صدمة إضافية للنجم المصري.

أخبار ذات علاقة سينافس محمد صلاح.. منتخب أفريقي يحلم بنجم ليفربول

سلوت يبرر اختياره

سلوت أوضح، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، سبب اختياره لروبرتسون قائلاً: "إنه لاعب موجود هنا منذ سنوات طويلة، فاز بالدوري مرتين، وكان ضمن مجموعة القادة مع فان دايك وترينت وصلاح الموسم الماضي.. بعد رحيل ترينت، كان من المنطقي أن يتولى روبرتو المهمة".

وأضاف المدرب الهولندي: "هو لاعب كبير يشارك في معظم المباريات، يعرف ثقافة النادي وغرفة الملابس، ودوره يتجاوز ما يقدمه داخل الملعب. هذا الإرث هو أهم ما تركه يورغن كلوب ويجب الحفاظ عليه".

أخبار ذات علاقة فرصة تاريخية.. هل ينتقم محمد صلاح من ريال مدريد؟

سجل بطولي لروبرتسون

روبرتسون الذي يخوض موسمه التاسع مع ليفربول منذ انتقاله من هال سيتي عام 2017، خاض 344 مباراة رسمية وحقق خلالها الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى السوبر الأوروبي.

كما يحمل المدافع الإسكتلندي شارة قيادة منتخب بلاده بانتظام، وسبق أن ارتدى شارة قيادة ليفربول في سبع مباريات.