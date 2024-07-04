غياب بطل ألعاب طوكيو.. تونس تكشف رسميًا قائمة رياضييها في أولمبياد باريس 2024

كشفت اللجنة الأولمبية التونسية مساء الخميس عن قائمة من 26 رياضيًا سيمثلون البلاد رسميًا في مسابقة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وتشارك تونس بستة وعشرين رياضيًا ورياضية جميعهم في الألعاب الفردية، فيما تغيب الرياضات الجماعية عن تمثيل تونس في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة طوكيو منذ 3 سنوات.

وتشهد بعثة تونس المشاركة في ألعاب باريس 2024 غياب البطل الأولمبي والعالمي السباح أيوب الحفناوي الذي كان أهدى تونس في النسخة الماضية (طوكيو 2020 +1) ميدالية ذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، والذي كان أعلن انسحابه من المشاركة دون ذكر الأسباب الدقيقة وراء ذلك.

كما أعلنت نجمة كرة المضرب أنس جابر بدورها، الشهر الماضي غيابها رسميًا عن الألعاب المقرر إقامتها بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

وتضم قائمة الرياضيين التونسيين المشاركين في الألعاب 13 رياضيًا في الرجال ومثلهم في السيدات وذلك في 12 اختصاصًا رياضيًا وفق ما أكده رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان اليوم الخميس.

وكشفت مصادر في وزارة الرياضة في تونس أن رياضتي التايكواندو والمصارعة هما أكثر الألعاب التي ستكون حاضرة ضمن البعثة التونسية من خلال 4 رياضيين في كل اختصاص: إذ سيكون التايكواندو ممثلًا في البطل الأولمبي محمد خليل الجندوبي المتوج بالميدالية الفضية في طوكيو 2020 +1 فضلًا عن فراس القطوسي وإكرام الظاهري وشيماء التومي ️.

وفي المقابل سيمثل الرباعي زينب الصغير وسوار بوستة ومحمد أمين القنيشي وسليمان نصر رياضة المصارعة.

كما تشارك تونس بكل من مروى بوزياني وأحمد الجزيري ومحمد أمين الجهيناوي في رياضة ألعاب القوى وبالتحديد في منافسات سباق 3000 متر موانع، في حين يمثل رياضة التجديف الثلاثي محمد الطيب وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي.

️وستكون بعض الرياضات ممثلة بثنائي في الأولمبياد، على غرار المبارزة من خلال فارس الفرجاني وياسمين دغفوس ورياضة الكانوي كاياك عبر غيلان الختالي وسليم الجماعي ورياضة الرماية من خلال الفة الشارني في الرماية بالمسدس، ورحاب الوليد في الرماية بالقوس والسهم، بالإضافة إلى السباحة مع أحمد الجوادي وجميلة بولكباش.

️وفي رياضة رفع الأثقال سيكون الرباع كارم بن هنية حاضرًا في ألعاب باريس تمامًا مثل الملاكمة مع خلود الحليمي ولاعبة الجودو سارة المزوغي ولاعب كرة المضرب معز الشرقي.

يشار إلى أن سجل تونس من الميداليات الأولمبية يتضمن 15 ميدالية من بينها 5 ذهبية و3 فضية و7 برونزية وذلك في 14 مشاركة، فيما تملك رياضة السباحة أكبر عدد من الميداليات برصيد 4 ميداليات اثنتان منها بفضل السباح أسامة الملولي في نسختي 2008 و2012.