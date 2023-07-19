أول أهداف فيرمينو مع الأهلي السعودي (فيديو)

يذكر أن "فيرمينو" كان ثاني صفقة بارزة للأهلي بعد صعوده من الدرجة الثانية، عقب حارس تشيلسي السابق إدوار مندي.

ولعب "فيرمينو" لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم، وخلالها خاض 361 مباراة، وسجل 110 أهداف، وصنع 79.

كما اقترب الأهلي من الحصول على خدمات الجزائري الدولي رياض محرز، قادمًا من مانشستر سيتي.

ويستعد الأهلي لخوض غمار دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد هبوطه الموسم الماضي إلى دوري يلو.

واكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نظيره شتولفيلدن النمساوي على ملعب الأخير، 18-0.

أحرز أهداف الأهلي كل من، مراد خضري 6 أهداف، سميحان النابت "هاتريك"، فهد الرشيدي "هاتريك"، فيرمينو "هدفين".

وأحرز كل من علي الأسمري، رياض بودبوز، بندر الشمراني، عبدالله المقرن هدفًا واحدًا.