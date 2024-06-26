مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ويلتقي منتخب بلجيكا منافسه أوكرانيا بينما يلعب منتخب رومانيا ضد سلوفاكيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

وتشهد المجموعة السادسة مواجهة بين منتخبي البرتغال وجورجيا بينما يلتقي منتخب تركيا منافسه التشيك.

وبعيدًا عن أجواء اليورو، تقام أيضًا اليوم الأربعاء منافسات نصف نهائي كأس تونس بمواجهتي الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي بجانب البنزرتي والأفريقي.