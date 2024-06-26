مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ويلتقي منتخب بلجيكا منافسه أوكرانيا بينما يلعب منتخب رومانيا ضد سلوفاكيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.
وتشهد المجموعة السادسة مواجهة بين منتخبي البرتغال وجورجيا بينما يلتقي منتخب تركيا منافسه التشيك.
وبعيدًا عن أجواء اليورو، تقام أيضًا اليوم الأربعاء منافسات نصف نهائي كأس تونس بمواجهتي الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي بجانب البنزرتي والأفريقي.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:
كأس أوروبا:
بلجيكا – أوكرانيا – 7:00 مساءً – bein sports max 1
رومانيا – سلوفاكيا – 7:00 مساءً – bein sports max 2
البرتغال – جورجيا – 10:00 مساءً – bein sports max 1
تركيا – التشيك – 10:00 مساءً – bein sports max 2
كأس تونس:
الأولمبي الباجي – الملعب التونسي – 6:00 مساءً – التلفزة التونسية
البنزرتي – الأفريقي – 7:00 مساءً – التلفزة التونسية