3 تحركات مخيفة.. هل أعلن الأهلي المصري الحرب على إمام عاشور؟

بدأت إدارة النادي الأهلي المصري في اتخاذ سلسلة من الخطوات الصارمة ضد وكيل اللاعب إمام عاشور، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة "إعلان حرب غير مباشرة" على اللاعب ووكيله آدم وطني، خاصة بعد التصريحات النارية التي أطلقها الأخير ضد القلعة الحمراء في الأيام الماضية.

إمام عاشور انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد حتى 2028، إلا أن ملفه بات مثار جدل كبير بعد الأزمة الأخيرة والتي تعود جذورها إلى خلافات بين الأهلي ووكيله بشأن صفقات سابقة.

أبرز تلك الصفقات كانت انتقال الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، بجانب تصريحات آدم وطني التي هاجم فيها الإدارة وطالبها بالتعامل معه بشكل مباشر إذا أرادت تجديد عقد اللاعب.

كما اتهم وطني إدارة الأهلي بعدم الاحترافية، بسبب عدم رغبتهم في الجلوس معه لحسم مستقبل إمام عاشور سواء بالتجديد أو جلب عرض خارجي له.

وبينما يرغب الأهلي في غلق باب هذه المفاوضات نهائياً حتى نهاية عقد إمام عاشور، جاءت التحركات الأخيرة لتكشف عن اتجاه واضح وحاد من الإدارة.

1/ رسالة الخطيب

اتخذ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قراراً حاسماً يقضي بإغلاق ملف تمديد عقد إمام عاشور بشكل نهائي، وعدم فتح النقاش حول مستقبله قبل صيف 2028، وهو موعد انتهاء عقده الحالي.

وأوصى الخطيب الجهاز الإداري ممثلاً في محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، بإبلاغ اللاعب مباشرة أن الإدارة تعتبر هذا الملف مغلقاً، وأن النادي لن يستجيب لأي ضغوط أو مطالب بزيادة مالية في هذه المرحلة.

2/ رسالة وليد صلاح الدين

عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، خرج وليد صلاح الدين مدير الكرة بتصريحات حملت رسائل مباشرة للاعبين، وخصوصاً إمام عاشور.

قال وليد إن الأهلي كان في حاجة ماسة لهذا الانتصار ليستعيد قوته في المباريات المقبلة، ثم كشف عن قرارات جديدة داخل غرفة الملابس.

أول هذه القرارات أنه لن يُسمح لأي لاعب يتبقى في عقده فترة زمنية أن يفرض طلبات أو شروطا، بينما النادي فقط هو من يحدد توقيت وشكل التفاوض.

ثانياً سيقدم الأهلي العرض المناسب للاعب، فإذا وافق عليه يُعتمد الأمر فوراً، أما في حال الرفض فسيتم إغلاق الملف بشكل نهائي دون استثناءات، في رسالة حاسمة إلى إمام عاشور ووكيله.

3/ رسالة محمد يوسف

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، دخل هو الآخر على خط الأزمة برسالة أكثر وضوحاً.

يوسف أكد أن الإدارة لن تكرر أخطاء سابقة مثلما حدث في صفقتي محمد عبد المنعم ووسام أبو علي، حيث كان لآدم وطني دور في رحيلهما عن النادي خلافاً لرغبة المجلس.

وأوضح يوسف أن الأهلي لن يسمح بوجود أي استثناءات بين اللاعبين، مشيراً إلى أن مطالب إمام عاشور بزيادة عقده حالياً مرفوضة بشكل قاطع.

كما شدد على أن طريقة رحيل بعض النجوم في الماضي أضرت بصورة الأهلي أمام جماهيره، وهو ما لن يتكرر في المستقبل، مؤكداً أن النادي سيطبق القواعد نفسها على اللاعبين جميعهم دون تمييز.