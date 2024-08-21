كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس جديدة بشأن الجلسة التي جمعت أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض، مع مجلس الإدارة من أجل حسم موقف بقائه مع الفريق الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

ونقلت تقارير صحفية مصرية على لسان مصطفى "زيزو"، والد ووكيل اللاعب أحمد سيد، بوجود اتفاق على تجديد تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض.

وأوضح والد اللاعب، أن "هناك جلسة ستعقد خلال الفترة المقبلة لإتمام الاتفاق على تجديد التعاقد، أما الأمور المالية فسيكون هناك اتفاق لأننا لسنا غرباء عن بعضنا البعض".

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحالة الوحيدة لبقاء زيزو في الزمالك هي أن يحصل على 3 ملايين ونصف المليون دولار كتعويض عن عرض نادي نيوم السعودي، الذي تلقاه الفترة الماضية.

وأضاف المصدر: "الجلسة انتهت دون الوصول لاي اتفاق بين زيزو وإدارة الزمالك في انتظار عقد جلسة أخرى مع ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي، لدعم زيزو ماليًّا".

وأتم: "زيزو أبدى ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، ولكن مع ترضيته ماليًّا عوضًا عن المبلغ الكبير الذي عُرض عليه من قبل نادي نيوم السعودي".

وذكرت تقارير سابقة أن نادي نيوم قرر سحب العرض الذي قدمه للزمالك بسبب تأخر مجلس إدارة الأبيض في الرد عليه بشكل رسمي، كما إن النادي السعودي يرغب في حسم الصفقات بشكل سريع قبل انطلاق الدروي.

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وأنهي الزمالك مسابقة الدوري العام محتلًّا المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بعد تعادله مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2، في الجولة الـ34 والأخيرة للدوري.

وتعرض الزمالك لخصم ثلاث نقاط عقوبة إضافية بعد انسحابه أمام الأهلي، في قمة الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم.