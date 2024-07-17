ردت شركة "تذكرتي" على اتهامات بزيادة أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت تذكرتي، مساء اليوم الأربعاء، طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري، ومن ضمنها مباراة الأهلي وبيراميدز.

ووصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة شمال إلى 200 جنيه، بعد أن أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق أن الحد الأدنى لسعر تلك الدرجة هو 75 جنيهًا مصريًا.

وهاجم عدد كبير من الجماهير شركة تذكرتي، عبر منصات التواصل؛ بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وعلى الفور ردت الشركة، وأعلنت أن نادي بيراميدز صاحب الملعب هو من يحدد سعر التذكرة، وليست للشركة أية علاقة بهذا الأمر.

وأوضحت: "النادي صاحب المباراة هو من يحدد سعر التذاكر الخاصة بمباراته، والأمر نفسه اتحاد الكرة هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، وشركة تذكرتي ليست لها علاقة بتحديد أسعار التذاكر".

يذكر أن صراع صدارة الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز اشتعل في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويلعب الفريقان، يوم الاثنين المقبل، في الجولة 31 من الدوري المصري.

وواصل الأهلي مطاردة بيراميدز المتصدر بعد فوزه على مودرن سبورت، أمس الثلاثاء.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من الفوز في 21 لقاء والتعادل بـ5 مواجهات وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 20 لقاء والتعادل بـ3 مباريات، وخسر في مباراتين.