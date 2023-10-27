سبب غياب بروزوفيتش عن مباراة النصر والفيحاء
ذكرت صحيفة "الرياضية" أن لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش سيغيب عن النصر أمام الفيحاء غدا السبت.
ويحل النصر ضيفا على الفيحاء في الجولة الـ11 من الدوري السعودي على استاد الملك فهد الدولي.
وبحسب الصحيفة فقد تأكد غياب بروزوفيتش عن مواجهة الفيحاء لعدم تعافيه 100% من إصابة مفصل القدم، عانى منها خلال الأيام الماضية.
ونقلت "الرياضية" أن بروزوفيتش البالغ من العمر 30 عاما دخل المستطيل الأخضر برفقة المعد البدني، ولامس الكرة قبل أن يعود إلى العيادة الطبية.
ولم يشارك بروزوفيتش في التدريبات الجماعية للنصر والتي جرت صباح أمس الخميس.
وذكرت الصحيفة أن محمد آل فتيل مدافع النصر عاد هو الآخر للعيادة الطبية بعد شعوره بآلام في الركبة مجددًا، واكتفى برفقة بروزوفيتش بأداء تدريبات لياقة انفرادية، ما دفع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر لإيجاد بديل مناسب خلال التدريب الرئيس للمباراة.
ويغيب عن النصر أمام الفيحاء بروزوفيتش، وآل فتيل، وعلي لاجامي للإصابة، وعبدالله الخيبري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسلطان الغنام للإيقاف أربع مباريات من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة.
وفي آخر 10 مباريات بين النصر والفيحاء في مختلف المسابقات فاز الفيحاء مرة وحيدة وفاز النصر 6 مرات وتعادلا 3 مرات.
ويملك النصر 22 نقطة من 10 مباريات ويتأخر بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر.
وخسر النصر في أول جولتين قبل أن يفوز 7 مرات ويتعادل مرة.
وبعد مواجهة الفيحاء سيلعب النصر مع الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مع الخليج في الدوري السعودي، وبعدها مع الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا.