سبب غياب بروزوفيتش عن مباراة النصر والفيحاء

ونقلت "الرياضية" أن بروزوفيتش البالغ من العمر 30 عاما دخل المستطيل الأخضر برفقة المعد البدني، ولامس الكرة قبل أن يعود إلى العيادة الطبية.

ولم يشارك بروزوفيتش في التدريبات الجماعية للنصر والتي جرت صباح أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة أن محمد آل فتيل مدافع النصر عاد هو الآخر للعيادة الطبية بعد شعوره بآلام في الركبة مجددًا، واكتفى برفقة بروزوفيتش بأداء تدريبات لياقة انفرادية، ما دفع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر لإيجاد بديل مناسب خلال التدريب الرئيس للمباراة.