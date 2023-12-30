مفاجأة في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

كشف روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، عن القائمة النهائية التي تضم 27 لاعبًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار، بداية من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل.

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات: غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر.

وشملت القائمة العديد من المفاجآت، حيث تم ضم أحمد فتوح، الذي جدد تعاقده مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وكذلك الحارس محمد صبحي، وأيضًا أحمد حسن "كوكا"، لاعب فريق بينديك سبور التركي.

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين، مثل: عبد الله السعيد، وحسين الشحات، ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية، بالإضافة لمحمد مجدي "أفشة"، وسام مرسي، ورمضان صبحي، ومحمد شريف.

وكانت أبرز مفاجأة في القائمة، استبعاد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، صاحب المستويات المميزة مع الفريق الأحمر الفترة الماضية.