مفاجأة في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا
كشف روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، عن القائمة النهائية التي تضم 27 لاعبًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار، بداية من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل.
ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات: غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر.
وشملت القائمة العديد من المفاجآت، حيث تم ضم أحمد فتوح، الذي جدد تعاقده مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وكذلك الحارس محمد صبحي، وأيضًا أحمد حسن "كوكا"، لاعب فريق بينديك سبور التركي.
ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين، مثل: عبد الله السعيد، وحسين الشحات، ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية، بالإضافة لمحمد مجدي "أفشة"، وسام مرسي، ورمضان صبحي، ومحمد شريف.
وكانت أبرز مفاجأة في القائمة، استبعاد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، صاحب المستويات المميزة مع الفريق الأحمر الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق، يوم 14 يناير المقبل، قبل ملاقاة غانا يوم 18، وينهي دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر، يوم 22 من الشهر ذاته.
وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.
أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.
قائمة منتخب مصر النهائية:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي.
خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.
خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجة، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.