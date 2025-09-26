تغريدة الظل.. 4 دوافع تلهب صدام بنزيما مع كريستيانو رونالدو

يخوض الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة ضد ضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، في ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

وستكون قمة الجولة الرابعة بالدوري السعودي عنواناً لصدام مثير يتجدد بين الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد، وزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وتزامل بنزيما ورونالدو لسنوات في صفوف ريال مدريد الإسباني، وساهمت الشراكة بينهما في قيادة هجوم الفريق الأبيض إلى تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وتبدو هناك بعض الدوافع التي تشعل حماس بنزيما في مواجهة رونالدو، نستعرضها في السطور القادمة:

تغريدة الظل

الدافع الأول يتمثل في التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر عقب مباراته ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي خلال شهر أغسطس الماضي.

ونشر حساب النصر عبر منصة "إكس" صورة تجمع بين رونالدو وبنزيما في المباراة بينما كان رونالدو سعيداً باحتساب هدف لفريقه.

وعلق حساب النصر قائلاً: "عرف النجومية تحت ظلاله، فظن اليوم أنه سيكون الأفضل".

هذه التغريدة ستكون أمام عين بنزيما في مواجهة النصر من أجل الرد بقوة على ما قيل من حساب النصر وفي مواجهة زميله السابق؛ للتأكيد أنه ليس مجرد ظل لرونالدو.

خسارة السوبر السعودي

الدافع الثاني لبنزيما يتمثل في الرد على خسارة كأس السوبر السعودي، والتي تسببت في هزة قوية لفريقه الاتحاد.

وتلقى الاتحاد هزيمة مريرة على يد منافسه النصر في شهر أغسطس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم في هونغ كونغ.

هذه الخسارة حرمت الاتحاد من إكمال الثلاثية المحلية بعد التتويج بلقبي الدوري وكأس الملك، بخلاف أنها تسببت في هزة قوية للفريق في بداية الموسم.

تعزيز صدارة الدوري

يأمل بنزيما تعزيز صدارة فريقه بالدوري وفك الشراكة مع النصر بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات.

الاتحاد حقق 3 انتصارات متتالية مثل النصر، ولكن الفوز سيضمن له الانفراد بالصدارة وتوجيه ضربة قوية لأحد منافسيه البارزين في الموسم الحالي.

نجم المشروع

السبب الأخير والذي يبقى في غاية الأهمية، يتمثل في تأكيد بنزيما أنه النجم الأول للمشروع الرياضي السعودي بنتائجه وأرقامه.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ونجح في قيادة الفريق نحو الثنائية المحلية.

ولم يستطع كريستيانو رونالدو تحقيق أي لقب محلي أو قاري مع النصر، واكتفى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.