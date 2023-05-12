هالاند يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
علق المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي على فوزه بجائزتين اليوم الجمعة.
ومنح اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب عن الموسم الحالي.
كما حصل هالاند على جائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل زميله البلجيكي كيفن دي بروين على جائزة هداف الأسبوع في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعليقا على الجوائز علق هالاند في تصريحات نقلها موقع "cityxtra" على الإنترنت: "الفوز بجائزة اتحاد كتاب كرة القدم في موسمي الأول في كرة القدم الإنجليزية شرف لي".
وأضاف: "أحاول كل يوم أن أكون في أفضل حالاتي، وأن يتم الاعتراف بي على هذا النحو يعني الكثير بالنسبة لي".
وسجل هالاند الي انضم لمانشستر سيتي الصيف الماضي 51 هدفا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع السيتي، بينها 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز و12 في دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر ترتيب هدافي المسابقتين.
وتابع هالاند: "أحببت الوقت الذي أمضيته في مانشستر سيتي حتى الآن، زملائي في الفريق لا يصدقون، وهم يوفرون لي الفرص لتسجيل الأهداف، أود أن أشكرهم جميعًا، لأنني لم أكن لأفوز بهذه الجائزة بدونهم".
وأتم المهاجم النرويجي: "أنا أيضا مدين بالكثير للمدرب بيب غوارديولا والفريق الذي يقف وراء اللاعبين هنا في السيتي، لقد كان الجميع جيدًا معي منذ أن انضممت ولم أعمل أبدًا مع مثل هؤلاء المحترفين الكبار".
وواصل: "شكرا لكل من صوّت لي، إنه لشرف حقيقي أن أفوز بهذه الجائزة، أنا الآن أركز على ضمان إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة ومساعدة مانشستر سيتي في الفوز بالألقاب".
وحصل هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا، على جائزة لاعب شهر أبريل لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهي الجائزة التي يحصل عليها للمرة الثانية.
وسجل هالاند 6 أهداف وصنع 2 في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل، ما يعني أنه يقدم مساهمة كل 36.8 دقيقة لفريق بيب غوارديولا.
وعن جائزة لاعب الشهر قال هالاند: "أنا سعيد حقًا بالفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، أنا ممتن لكل من صوّت لي".
وأردف: "نحن في مثل هذا الجزء المهم من الموسم وكان الفوز في جميع مباريات الدوري الممتاز طوال شهر أبريل أمرًا مهمًا، أنا سعيد لأنني ساعدت الفريق من خلال تسجيل الأهداف ونحتاج فقط إلى الاستمرار حتى النهاية".
وتابع: "تحطيم الرقم القياسي لمعظم الأهداف المسجلة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هو شيء أشعر بالفخر به حقًا، لكن لم يكن أيًا من ذلك ممكنًا لولا كل زملائي في الفريق والمدربين والطاقم وراء الكواليس".
وختم هالاند: "نأمل أن نواصل مستوانا القوي حتى نهاية الموسم حتى نتمكن من إسعاد جماهيرنا".
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 34 مباراة ويتقدم بنقطة عن آرسنال الذي لعب 35 نقطة، وتتبقى 4 مباريات للسيتي و5 مباريات لآرسنال.
ويلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي قبل أن يستضيف ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقد تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب.