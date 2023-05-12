هالاند يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وأضاف: "أحاول كل يوم أن أكون في أفضل حالاتي، وأن يتم الاعتراف بي على هذا النحو يعني الكثير بالنسبة لي".

وسجل هالاند الي انضم لمانشستر سيتي الصيف الماضي 51 هدفا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع السيتي، بينها 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز و12 في دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر ترتيب هدافي المسابقتين.

وتابع هالاند: "أحببت الوقت الذي أمضيته في مانشستر سيتي حتى الآن، زملائي في الفريق لا يصدقون، وهم يوفرون لي الفرص لتسجيل الأهداف، أود أن أشكرهم جميعًا، لأنني لم أكن لأفوز بهذه الجائزة بدونهم".

وأتم المهاجم النرويجي: "أنا أيضا مدين بالكثير للمدرب بيب غوارديولا والفريق الذي يقف وراء اللاعبين هنا في السيتي، لقد كان الجميع جيدًا معي منذ أن انضممت ولم أعمل أبدًا مع مثل هؤلاء المحترفين الكبار".