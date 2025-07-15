صحيفة برتغالية: صفقة انتقال غيوكيرس إلى آرسنال مهددة بالسقوط

أطلقت صحيفة "ريكورد" البرتغالية اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية في صفقة انتقال النجم السويدي، فيكتور غيوكيرس، هداف سبورتنغ لشبونة، إلى آرسنال، قد تقلب الموازين كليا وتعيد الأمور إلى النقطة الصفر.

وتحصل فيكتور غيوكيرس على موافقة ناديه سبورتنغ لشبونة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة آرسنال، وحصل الاتفاق بين الناديين لكن قصة المهاجم السويدي لم تنته بعد، وقد تفشل صفقة انتقاله بسبب نزاع حول المكافآت الإضافية وفق الصحيفة البرتغالية.

وتوقفت المحادثات بشأن انتقال المهاجم السويدي (27 عامًا) إلى أرسنال مساء الاثنين، وفي وقت سابق، بدا أن الاتفاق وشيكا بعد أن عرض النادي الإنجليزي على سبورتنغ البرتغال صفقة قدرها 70 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو كمكافآت اعتمادا على الأهداف.

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ولكن بحسب صحيفة ريكورد، هناك خلاف بشأن المكافآت، حيث يطالب سبورتينغ بأن يكون الجزء الإضافي من العرض، والبالغ 10 ملايين يورو، آنيا وفوريا، في حين يعارض آرسنال ذلك.

وينتظر أن تشهد المفاوضات بين مسؤولي آرسنال ونظرائهم في لشبونة جولة جديدة، لكن كل السيناريوهات تظل مفتوحة، بما فيها "خطر الفشل الكامل للمفاوضات"، بحسب ما ذكرته وسيلة الإعلام البرتغالية.

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وفي حال استمرار الخلاف حول صيغة دفع المكافآت البالغة 10 ملايين يورو، سيؤدي ذلك إلى إحياء المواجهة التي بدأها اللاعب مع ناديه هذا الصيف، والتي قاطع بسببها التدريبات وأعلن الإضراب.

وغاب جيوكيريس، الذي يرتبط بعقد مع سبورتنغ حتى عام 2028، عن استئناف التدريبات مع ناديه يوم الأحد الماضي استعدادا للموسم الجديد، وأصر على الرحيل إلى إنجلترا وهو الأمر الذي أثار غضب رئيس النادي فريدريكو فارانداس.

وقال فارانداس في تصريح لوكالة أنباء برتغالية: "إذا لم يرغبوا في دفع القيمة السوقية العادلة لفيكتور غيوكيرس، فإننا لسنا منزعجين بتاتا خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيواصل المهاجم معنا".



وأضاف رئيس النادي المتوج بطلا للبرتغال في 2024 ـ 2025: "إذا كان مسؤولو آرسنال يعتقدون أن هذا يضع ضغوطا علينا لتسهيل رحيل فيكتور غيوكيرس، فهم ليسوا مخطئين فحسب، بل إنهم أيضا يجعلون رحيل اللاعب أكثر صعوبة".

وتابع: "لا أحد فوق مصالح النادي، أياً كان، نحن هادئون. سيتم حل كل شيء بإغلاق السوق، وفرض غرامة مالية باهظة، وتقديم اعتذار للفريق".

وكانت مصادر إخبارية أشارت نهاية الأسبوع الماضي إلى أن آرسنال حسم نهائيا صفقة النجم السويدي.