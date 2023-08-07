مورينيو يكشف عن انتقال روجير إيبانيز للنادي الأهلي السعودي

وانضم إيبانيز إلى روما في عام 2021 قادمًا من أتالانتا، وينتهي عقده مع روما في يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية حاليًّا 30 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وكان الأهلي حسم 4 صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة للجناح الفرنسي سان ماكسيمان.

وتبقى على المشاركة الأولى الرسمية للنادي الأهلي 4 أيام حين يستضيف النادي الأهلي شقيقه نادي الحزم في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.