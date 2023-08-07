مورينيو يكشف عن انتقال روجير إيبانيز للنادي الأهلي السعودي
كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عن انتقال المدافع روجير إيبانيز للنادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكتب مورينيو منشورًا عبر حسابه الموثق على منصة "إنستغرام" يوجه خلاله الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في رحلته بالدوري السعودي.
من جانبه، قال الإعلامي الإيطالي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تمَّ"الاتفاق بين روجير إيبانيز والأهلي، قيمة شراء العقد 25 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين كمتغيرات، وراتب سنوي للاعب يبلغ قيمته 10 ملايين يورو ، لمدة 3 مواسم".
وانضم إيبانيز إلى روما في عام 2021 قادمًا من أتالانتا، وينتهي عقده مع روما في يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية حاليًّا 30 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وكان الأهلي حسم 4 صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة للجناح الفرنسي سان ماكسيمان.
وتبقى على المشاركة الأولى الرسمية للنادي الأهلي 4 أيام حين يستضيف النادي الأهلي شقيقه نادي الحزم في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.