مواعيد الكلاسيكو وديربي مدريد في الموسم الجديد للدوري الإسباني
كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الموسم الجديد 2024/2025 من منافسات الليغا بمشاركة 20 ناديًا، إذ تم الاستقرار على مواعيد مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.
وحسب ما ذكرته الرابطة، فإن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني ستبدأ في الثامن عشر من أغسطس المقبل، وتنتهي في الخامس العشرين من مايو المقبل لعام 2025.
ويدخل ريال مدريد الموسم الجديد وهو حامل اللقب، إذ توج بالليغا في الموسم الماضي للمرة الـ36 في تاريخه.
ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا بلقب الليغا، يليه برشلونة (27 لقبا)، وأتلتيكو مدريد (11 لقبا).
وتوج ريال مدريد الفوز بلقب الدوري بعدما تربع على عرش صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 95 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن برشلونة الوصيف.
وتم إعلان مواعيد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في "الليغا" لموسم 2024-2025.
ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الدور الأول يوم 27 أكتوبر المقبل، في معقل الميرنغي ملعب "سانتياغو برنابيو".
أما كلاسيكو الدور الثاني، سيقام يوم 11 مايو على ملعب "مونتغويك"، معقل الفريق الكتالوني.
أما مواجهات الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد، سيكون لقاء الدور الأول في الجولة الثامنة في معقل الروخيبلانكوس ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، يوم 29 سبتمبر.
بينما تقام مواجهة الدور الثاني على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة 23، يوم 9 فبراير 2025.