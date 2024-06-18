مواعيد الكلاسيكو وديربي مدريد في الموسم الجديد للدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الموسم الجديد 2024/2025 من منافسات الليغا بمشاركة 20 ناديًا، إذ تم الاستقرار على مواعيد مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وحسب ما ذكرته الرابطة، فإن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني ستبدأ في الثامن عشر من أغسطس المقبل، وتنتهي في الخامس العشرين من مايو المقبل لعام 2025.

ويدخل ريال مدريد الموسم الجديد وهو حامل اللقب، إذ توج بالليغا في الموسم الماضي للمرة الـ36 في تاريخه.

ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا بلقب الليغا، يليه برشلونة (27 لقبا)، وأتلتيكو مدريد (11 لقبا).