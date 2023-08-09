بهدف رونالدو.. النصر يتخطى الشرطة ويتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية

وسيواجه النصر الفائز من الهلال والشباب في المباراة النهائية.

وسجل رونالدو هدفه الرابع في خامس مبارياته بالبطولة ليتصدر ترتيب الهدافين.

ويحل الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي في المركز الثاني بـ 3 أهداف، لكنه غادر البطولة بعدما خسر ناديه أمام الهلال في ربع النهائي ليخرج من سباق الهدافين.

وقال رونالدو نجم النصر قبل انطلاق الموسم الحالي إنه يتطلع لتحقيق الألقاب في موسمه الثاني مع النصر بعدما خرج في الموسم الأول دون تحقيق أي لقب، حيث انضم للفريق خلال يناير الماضي.