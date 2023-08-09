بهدف رونالدو.. النصر يتخطى الشرطة ويتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية
تغلب نادي النصر السعودي على منافسه الشرطة العراقي بهدف دون ردٍ في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية الأبطال (البطولة العربية) المقامة في المملكة العربية السعودية.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن النجم ساديو ماني من الحصول على ضربة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد.
وسيواجه النصر الفائز من الهلال والشباب في المباراة النهائية.
وسجل رونالدو هدفه الرابع في خامس مبارياته بالبطولة ليتصدر ترتيب الهدافين.
ويحل الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي في المركز الثاني بـ 3 أهداف، لكنه غادر البطولة بعدما خسر ناديه أمام الهلال في ربع النهائي ليخرج من سباق الهدافين.
وقال رونالدو نجم النصر قبل انطلاق الموسم الحالي إنه يتطلع لتحقيق الألقاب في موسمه الثاني مع النصر بعدما خرج في الموسم الأول دون تحقيق أي لقب، حيث انضم للفريق خلال يناير الماضي.
وتبدو فرصة الفريق سانحة لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم بعد تأهله للمباراة النهائية.
وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة رجل مباراة النصر والشرطة بعدما سجل هدفًا من ضربة جزاء، وهزَّ الشباك في مناسبة أخرى قبل أن يتم إلغاؤه بسبب التسلل.