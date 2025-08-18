هل يجب طرد سيميوني من أتلتيكو مدريد؟

كتب: نور الدين ميفراني

سقط أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول برشلونة 1-2 في بداية مشوار الفريقين في الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليفشل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في أولى خطوات المنافسة على اللقب.

وتطرح الهزيمة المبكرة بضع علامات استفهام حول المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يعتبر حاليًا أقدم مدرب لنادي أوروبي من الكبار حيث بدأ مشواره برفقة الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية منذ الـ23 من ديسمبر 2011.

وتطالب بعض جماهير أتلتيكو مدريد بنهاية حقبة المدرب الأرجنتيني وبداية عهد جديد لعدة أسباب وهي:

إنفاق كبير وصفقات مهمة

صرف أتلتيكو مدريد خلال الصيف الحالي أكثر من 175 مليون يورو لجلب 9 لاعبين وغير المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تقريبا الفريق بكامله كما جدد دماءه بعناصر شابة ، لكن النتائج غير مرضية مع البداية.

راتب مرتفع

جدد دييغو سيميوني عقده في 2023 مع أتلتيكو مدريد لغاية صيف 2027 ويتقاضى راتبا سنويا يصل لحوالي 34 مليون دولار وهو الأعلى بين مدربي كرة القدم ويتجاوز مدربين يقودون أندية كبيرة ويحققون نجاحات كبيرة.

غياب الألقاب

حقق دييغو سيميوني كمدرب برفقة أتلتيكو مدريد 8 ألقاب منذ 2011 وكان آخر ألقابه لقب الدوري الإسباني موسم 2020-2021.

وخلال المواسم الأربعة الأخيرة فشل أتلتيكو مدريد في التتويج بالألقاب وحتى لعب النهائيات غاب عنها سواء أكان محليًّا أم قاريًّا.

فضيحة كأس العالم للأندية

خرج أتلتيكو مدريد من الدور الأول لكأس العالم للأندية التي أقيمت هذا الصيف رغم جمعه 6 نقاط، لكنه خسر بنتيجة ساحقة 4-0 أمام باريس سان جيرمان ليودع البطولة مبكرًا بفارق الأهداف.