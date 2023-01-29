برايتون يصعق ليفربول ويطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أطاح برايتون بنادي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، على ملعب فالمر في الدور الرابع من المسابقة.

وتقدم هارفي إليوت لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 30.