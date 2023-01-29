برايتون يصعق ليفربول ويطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
أطاح برايتون بنادي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، على ملعب فالمر في الدور الرابع من المسابقة.
وتقدم هارفي إليوت لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 30.
لكن لويس دينك تعادل لبرايتون في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه كثيرون أن الفريقين سيلعبان مباراة إعادة في أنفيلد وقّع كاورو ميتوما الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 90+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وكان برايتون قد تغلب 3/0 على ليفربول قبل أيام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول وبرايتون في مختلف المسابقات فاز الريدز في 4 مواجهات، وفاز برايتون 3 مرات، وتعادلا في 3 مواجهات.
وسيخوض ليفربول الفترة المقبلة مباريات صعبة حيث سيلعب أمام ولفرهامبتون وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد كما سيواجه نيوكاسل، وبعدها سيلاقي ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وحتى الآن تأهلت إلى الدور الخامس أندية مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليستر سيتي، وليدز يونايتد، وساوثهامبتون، وبريستول سيتي وتوتنهام، وبرايتون.
وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.