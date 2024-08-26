تأهل 11 ناديا عربيا للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024 ـ 2025، وذلك في أعقاب مواجهات الإياب للدور التمهيدي الأول التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية.

ويشهد الدور الثاني دخول الأندية صاحبة أفضل تصنيف حسب تقييم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي كانت معفاة من خوض المواجهات التمهيدية، وهي الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة والترجي التونسي وصيفه وصن داونز ومازيمبي طرفا نصف النهائي للعام الماضي.

وتدور مباريات الدور الثاني، ذهابا يومي 13 و14 سبتمبر المقبل وإيابا يومي 20 و21 من الشهر ذاته وذلك من أجل العبور لدور المجموعات الذي يشهد مشاركة 16 فريقا موزعة على 4 مجموعات قبل المرور لأدوار خروج المغلوب.

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وضمن 11 فريقا عربيا وجوده في الدور الثاني، وذلك بمشاركة كل من الأهلي وبيراميدز من مصر، والترجي التونسي والاتحاد المنستيري من تونس، والرجاء والجيش الملكي من المغرب، ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد من الجزائر والهلال والمريخ من السودان، فضلا عن المفاجأة الكبرى لدوري الأبطال، نادي ديكيداها الصومالي.

ويشهد هذا الدور الحاسم قبل دور المجموعات ثلاث مواجهات عربية وذلك عندما يلتقي المريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي من جهة والاتحاد المنستيري مع مولودية الجزائر من جهة ثانية، فيما يلتقي الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية فريق ديكيداها الصومالي.

أما الأهلي حامل اللقب فيلاقي في الدور 32 غورماهيا الكيني.

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وفي ما يلي مواجهات الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا:

غورماهيا الكيني ـ الأهلي المصري

ديكيداها الصومالي ـ الترجي التونسي

المريخ السوداني ـ الجيش الملكي

الاتحاد المنستيري ـ مولودية الجزائر

الجيش الرواندي ـ بيراميدز المصري

الديوانة البوركيني ـ الرجاء المغربي

سامارتاكس الغاني ـ الرجاء المغربي

سان بيدرو الإيفواري ـ الهلال السوداني

ريد أراوز الزمبي ـ تي بي مازيمبي الكونغولي

ستاد أبيدجان ـ ميلو الغيني

مبابان إسواتيني ـ صن داونز الجنوب إفريقي

جوانان غالاكسي البوتسواني ـ أورلاندو بيريتس الجنوب إفريقي

دجوليبا المالي ـ أسكو كارا التوغولي

مانييما الكونغولي ـ بترو أتلتيكو الأنغولي

إينوغو النيجيري ـ ساغرادا الأنغولي

البنك الأثيوبي ـ يانغ أفريكانز التنزاني