لتعويض غياب معلول.. الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع لاعب الرجاء

ويسعى الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر، لتعويض غياب على معلول، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت صحيفة "هسبورت" المغربية تقريرًا قالت فيه إن لجنة التعاقدات التابعة للنادي الأهلي المصري، استفسرت عن وضعية لاعب الرجاء الرياضي، يوسف بلعمري، لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت: "استفسار الأهلي عن وضع المغربي بلعمري جاء بعد صرف النظر عن التعاقد مع مواطنه يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل الرجاء الرياضي بأنه لا وجود لأي عرض رسمي من نادي الأهلي المصري من أجل بلعمري حتى الآن.