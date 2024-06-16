لتعويض غياب معلول.. الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع لاعب الرجاء
كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن إدارة النادي الأهلي المصري، استفسرت عن وضع المدافع الأيسر يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي مع فريقه، تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر، لتعويض غياب على معلول، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.
وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونشرت صحيفة "هسبورت" المغربية تقريرًا قالت فيه إن لجنة التعاقدات التابعة للنادي الأهلي المصري، استفسرت عن وضعية لاعب الرجاء الرياضي، يوسف بلعمري، لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت: "استفسار الأهلي عن وضع المغربي بلعمري جاء بعد صرف النظر عن التعاقد مع مواطنه يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل الرجاء الرياضي بأنه لا وجود لأي عرض رسمي من نادي الأهلي المصري من أجل بلعمري حتى الآن.
وانضم يوسف بلعمري إلى الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر قادمًا من الفتح الرباطي خلال انتقالات الصيف الماضي.
وشارك بلعمري في 30 مباراة مع الرجاء في الموسم المنتهي، بكل البطولات، وسجل خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.