نجم روما على رادار النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع كريس سمولينغ، نجم روما الإيطالي، في الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، اليوم الأربعاء، لم يعد النجم الإنجليزي عنصرًا أساسيًّا في مشروع روما، وتم إبلاغ وكيله بقرار النادي الإيطالي، حيث تم استبعاده من خططهم طويلة الأجل.
وأوضحت الصحيفة: "نتيجة لذلك، عرض وسطاء خدمات سمولينغ على أندية أخرى، خاصة في السعودية".
وأشار التقرير: "تلقى مدافع مانشستر يونايتد السابق عرضين من دوري المحترفين السعودي، أحدهما من نادي النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو".
وتفيد الصحيفة بأن سمولينغ طلب مهلة 15 يومًا لتقييم العروض المقدمة له قبل الالتزام بتجربة جديدة في مسيرته المهنية الطويلة.
كما أوضحت التقارير، أن إدارة روما تسعى للتخلص من كريس سمولينغ هذا الصيف من أجل ضم ماتس هوملز، لاعب بروسيا دورتموند السابق، كبديل له.
ورحل هوملز عن دورتموند بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأصفر.
بينما لم يشارك سمولينغ سوى في 669 دقيقة مع روما في موسم 2023-24، وغاب لعدة أشهر عن الملاعب بسبب التهاب الأوتار وعانى من أجل استعادة لياقته بعد عودته في فبراير، ومع بقاء عام واحد فقط على عقده الحالي، فإن هذا الصيف هو الوقت المناسب لرحيله.