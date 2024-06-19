نجم روما على رادار النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع كريس سمولينغ، نجم روما الإيطالي، في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، اليوم الأربعاء، لم يعد النجم الإنجليزي عنصرًا أساسيًّا في مشروع روما، وتم إبلاغ وكيله بقرار النادي الإيطالي، حيث تم استبعاده من خططهم طويلة الأجل.

وأوضحت الصحيفة: "نتيجة لذلك، عرض وسطاء خدمات سمولينغ على أندية أخرى، خاصة في السعودية".

وأشار التقرير: "تلقى مدافع مانشستر يونايتد السابق عرضين من دوري المحترفين السعودي، أحدهما من نادي النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو".