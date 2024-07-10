إنجلترا تُنهي أحلام هولندا وتخطف بطاقة نهائي يورو 2024

خطف منتخب إنجلترا بطاقة الصعود إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بفوز قاتل على هولندا في الدقائق الأخيرة، من المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة.

وسجل البديل أولي واتكينز هدفا في الوقت القاتل ليقود إنجلترا إلى الفوز 2-1 على هولندا، في دورتموند والتأهل للقاء إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

تقدمت هولندا بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة، ثم تعادلت إنجلترا بهدف للاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل واتكينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأهدى واتكينز بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي حيث تلتقي إسبانيا التي تأهلت بالفوز 2-1 على فرنسا يوم الثلاثاء.