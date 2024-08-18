دار حديث بين ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام بين شوطي لقاء مايوركا مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل مع مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار حامل لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي للدفاع عن بطولة الليغا.

وخرج الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد سجله البرازيلي رودريغو في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

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ولكن الأداء الهجومي لم يكن مقنعًا للوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي الذي تحدث بين شوطي اللقاء مع زميله فينيسيوس جونيور، وأعطى له بعض التعليمات الهجومية لتطوير الخط الأمامي.

وقال مبابي لفينيسيوس "علينا تغيير المركز في الملعب، حتى لا ينتظرنا مدافعو مايوركا، يجب أن تذهب إلى الاتجاه الآخر بسرعة فائقة".

وتدخل بيلينغهام في الحديث قائلاً "يجب أن تحاولوا إنهاء الهجمات عندما نتحرك" وهو ما دعمه مبابي قائلًا" هذا ما أريد توضيحه".

واستقبل ريال مدريد هدفًا في الشوط الثاني عن طريق فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب لاعب ريال مدريد فيرلاند ميندي قبل لحظات من نهاية المباراة.

ولم يسجل كيليان مبابي في ظهوره الأول بالدوري الإسباني بعد انضمامه قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.