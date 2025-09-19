ضحيته المفضلة.. كم عدد أهداف إيفان توني في شباك الهلال السعودي؟

عزز المهاجم الإنجليزي إيفان توني، نجم النادي الأهلي رصيده من الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين عندما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام الهلال أمس الجمعة (3 ـ 3) في الجولة الثالثة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الهلال هو "منافسه" المفضل على الإطلاق.

وانضم إيفان توني إلى صفوف في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024 ـ 2025 قادما من برينتفورد الإنجليزي، وحقق مسيرة مذهلة مع الأهلي بالتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا (مايو 2025) ثم السوبر السعودي في أغسطس الماضي.

وخلال مواجهة الكلاسيكو ضد الهلال والتي انتزع فيها الأهلي تعادلا دراماتيكيا مثيرا، بعد التأخر في النتيجة (3 ـ 0)، صنع إيفان توني الفرحة في أوساط فريقه بعد تسجيل هدفين في ظرف 9 دقائق ليبدأ الريمونتادا التي منحت الأهلي في النهاية تعادلا (3 ـ3).

ولا يبدو تسجيل الأهداف في مرمى الهلال وحارسه المغربي ياسين بونو مهمة شاقة للنجم الدولي الإنجليزي، بل أنه تعود منذ موسمه الأول في دوري روشن على زيارة شباك الهلال.

ويعد توني أكثر اللاعبي فريقه تسجيلا للأهداف في مرمى الهلال كما أن الأخير هو "ضحيته المفضلة" بعد أن سجل في شباكه 6 أهداف كاملة في أقل من موسمين.

وسجّل ايفان توني بقميص الأهلي 6 أهداف في كافة المسابقات ضد الهلال من بينها خماسية كاملة في الدوري وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 ـ 2025.

وفي الموسم الماضي، حقق توني هاتريك رائعا في مباراة الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين ليقود الأهلي لفوز دراماتيكي (3 ـ 2) في سيناريو يشبه ما حصل أمس الجمعة في ملعب الإنماء.

وفي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الماضي، نجح النجم الإنجليزي في إحراز هدف واحد في الفوز على الهلال (3 ـ1) والتأهل للنهائي آنذاك على طريق اللقب الآسيوي.

وعاد توني (29 عاما) ليهز شباك منافسه المفضل بهدفين في الكلاسيكو ويمنح فريقه نقطة التعادل التي كانت بطعم الفوز بعد التأخر بثلاثة أهداف كاملة.