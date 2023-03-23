تقليد كريستيانو رونالدو ببرنامج ستوديو 23 (فيديو)

يذكر أن رونالدو مهاجم النصر السعودي حرص على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تبارك بالشهر العظيم بالعربية وكتب عليها: "رمضان مبارك لجميع المسلمين".

ولم يسبق للنجم البرتغالي تهنئة المسلمين بشهر رمضان بهذه الطريقة لكن تواجده بالمملكة العربية السعودية ولعبه مع فريق النصر سيجعلانه يعيش أجواء شهر رمضان عن قرب في بلد إسلامي.

وحصلت التهنئة على تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي يعتبر كريستيانو رونالدو واحدا من نجومها، حيث يعد الأشهر والأكثر متابعة بين رياضيي العالم على إنستغرام.

وتباينت الردود حول تهنئة كريستيانو رونالدو التي جاءت أغلبها إيجابية.

وأظهر النجم البرتغالي تفاعلا كبيرا مع الثقافة العربية والإسلامية منذ انضمامه لنادي النصر، حيث سبق له استخدام "الحجامة" للتداوي.