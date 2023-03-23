تقليد كريستيانو رونالدو ببرنامج ستوديو 23 (فيديو)
أذاع برنامج "ستوديو 23" على فضائية (mbc1) مقطع فيديو لأحد الممثلين، وهو يقوم بتقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي ملابس نادي النصر، في أول أيام شهر رمضان المبارك.
ونشر البرنامج مقطع فيديو لممثل وهو يقوم بتقليد رونالدو مرتديًا زي نادي النصر السعودي ويحرز هدفًا، مع تعليق للمعلق فهد العتيبي.
وتم تقليد رونالدو وهو يحرز هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.
يذكر أن رونالدو مهاجم النصر السعودي حرص على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تبارك بالشهر العظيم بالعربية وكتب عليها: "رمضان مبارك لجميع المسلمين".
ولم يسبق للنجم البرتغالي تهنئة المسلمين بشهر رمضان بهذه الطريقة لكن تواجده بالمملكة العربية السعودية ولعبه مع فريق النصر سيجعلانه يعيش أجواء شهر رمضان عن قرب في بلد إسلامي.
وحصلت التهنئة على تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي يعتبر كريستيانو رونالدو واحدا من نجومها، حيث يعد الأشهر والأكثر متابعة بين رياضيي العالم على إنستغرام.
وتباينت الردود حول تهنئة كريستيانو رونالدو التي جاءت أغلبها إيجابية.
وأظهر النجم البرتغالي تفاعلا كبيرا مع الثقافة العربية والإسلامية منذ انضمامه لنادي النصر، حيث سبق له استخدام "الحجامة" للتداوي.
وأعلن النصر، تعاقده رسميًا مع رونالدو، في 30 ديسمبر المنصرم، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد لمدة موسمين ونصف موسم.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفه الأول في مرسول بارك ملعب النصر منذ انتقاله من مانشستر يونايتد من ركلة حرة بعيدة المدى خلال الفوز 2-1 على أبها بعد انتفاضة متأخرة.
وأحرز الأسطورة البرتغالي 8 أهداف سابقة في الدوري خارج معقل النصر، وانتظرت جماهير "العالمي" طويلًا للاحتفال بقفزته الشهيرة، وكان متحمسًا للغاية بعد إخفاقه بهز الشباك في آخر 3 مباريات.