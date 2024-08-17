كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن قيامه بتحرك عاجل تجاه أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، بعد الحادث الذي تسبب فيه فجر الأحد الماضي في أثناء قيادة سيارته، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص.

وأمرت النيابة العامة، يوم الخميس الماضي، بإحالة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بوفاة المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وقال رئيس الزمالك السابق إنه قام بزيارة أحمد فتوح في محبسه، كاشفاً عن مفاجأة أن المشكلة في طريقها إلى الحل.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر منصة "يوتيوب": "أحمد فتوح بخير، وقلت له مطلوب التصالح مع أهل المتوفى، ودفع الدية ونحن في طريقنا إلى هذا الأمر، ولا يوجد أحد من مجلس الإدارة الحالي قام بزيارته، حتى الآن، ومتصور بعد زيارتي له الكل سيأتي للاعب".

وأضاف: "ربنا يفك أزمته وكلنا معرضون لما وقع فيه اللاعب، واقتربنا من التصالح والتنازل مع أهل المتوفى، وأتمنى أن ينظر القاضي للاعب بعين الرأفة وهو شاب صغير 23 سنة وكلنا نخطئ، مفيش أهلي وزمالك في موضوع أحمد فتوح".

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ونعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة حسين لبيب، أحمد السيد الشبكي، الذي توفي إثر حادث سير لأحمد فتوح لاعب الفريق.

ومن المقرر أن يزور وفد من نادي الزمالك، يضم عبدالواحد السيد مدير الكرة في النادي، وعددا من اللاعبين، أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء.