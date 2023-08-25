مانشستر يونايتد يحصل على الضوء الأخضر لإتمام صفقة المغربي سفيان أمرابط
أعطى جوزيبي باروني الرئيس التنفيذي لفيورنتينا الضوء الأخضر لمانشستر يونايتد لإتمام صفقة لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، فقد سعى مانشستر يونايتد لضم أمرابط طوال الصيف لتعزيز تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وذكرت الصحيفة أن تين هاغ لا يزال حريصًا على التعاقد مع أمرابط، رغم إنفاق مبالغ كبيرة على ضم ماسون ماونت وأندريه أونانا وراسموس هویلوند.
وبدا أن الوقت ينفد أمام مانشستر يونايتد لإتمام صفقة سفيان أمرابط، مع تبقي أسبوع واحد على إغلاق السوق الصيفي.
لكن باروني أكد مرة أخرى أن فيورنتينا لن يمنع أمرابط من مغادرة الفريق.
وبعد أيام فقط من التأكيد بأن فيورنتينا مستعد للسماح لأمرابط بالمغادرة، أوضح بارون أن أي مقترحات جادة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا ستؤخذ بعين الاعتبار.
وقالت "ميرور"، إن النادي الإيطالي مستعد لبيع أمرابط مقابل 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 24.5 مليون يورو).
وقال رئيس فيورنتينا: "سفيان أمرابط لا يعمل مع الفريق، لكننا لم نتلق بعد أي عرض لضم أمرابط هذا الصيف، إذا كان هناك لاعبون غير راضين هنا، فيمكننا النظر في العروض الخاصة بهم".
وكان فيورنتينا قد استبعد أمرابط من قائمته لمباراة الذهاب في الدوري الأوروبي أمام رابيد فيينا، كما يتدرب لاعب الوسط بعيدًا عن زملائه في الفريق.
وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكثف مانشستر يونايتد محاولاته للتخلص من عديد اللاعبين الذين خرجوا من خطط تين هاغ في الأيام المقبلة؛ في محاولة لجمع الأموال، مثل دوني فان دي بيك وسكوت مكتوميناي، وسط غموض حول مستقبل هاري ماغواير، الذي رفض الانتقال إلى ويستهام.
وبالإضافة إلى أمرابط، ذكرت "ميرور" أن تين هاغ حريص على التعاقد مع قلب دفاع مع اقتراح اسم جان كلير توديبو لاعب نيس الفرنسي.