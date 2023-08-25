مانشستر يونايتد يحصل على الضوء الأخضر لإتمام صفقة المغربي سفيان أمرابط

وقال رئيس فيورنتينا: "سفيان أمرابط لا يعمل مع الفريق، لكننا لم نتلق بعد أي عرض لضم أمرابط هذا الصيف، إذا كان هناك لاعبون غير راضين هنا، فيمكننا النظر في العروض الخاصة بهم".

وكان فيورنتينا قد استبعد أمرابط من قائمته لمباراة الذهاب في الدوري الأوروبي أمام رابيد فيينا، كما يتدرب لاعب الوسط بعيدًا عن زملائه في الفريق.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكثف مانشستر يونايتد محاولاته للتخلص من عديد اللاعبين الذين خرجوا من خطط تين هاغ في الأيام المقبلة؛ في محاولة لجمع الأموال، مثل دوني فان دي بيك وسكوت مكتوميناي، وسط غموض حول مستقبل هاري ماغواير، الذي رفض الانتقال إلى ويستهام.

وبالإضافة إلى أمرابط، ذكرت "ميرور" أن تين هاغ حريص على التعاقد مع قلب دفاع مع اقتراح اسم جان كلير توديبو لاعب نيس الفرنسي.