يخطف لاعبي الأندية بالمال.. إبراهيم عيسى يشن هجوما خطيرا على الأهلي

شن الصحفي إبراهيم عيسى هجوماً خطيراً وحاداً على الأهلي المصري خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال عيسى في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً:" الأهلي يتفوق على منافسيه داخل مصر لأنه يملك المال ويخطف لاعبي الأندية المنافسة باستخدام هذا السلاح".

وأضاف:" الأهلي اعتاد على خطف لاعبي باقي الأندية على مدار المواسم الماضية وبالتالي لا يوجد تنافسية أو احترافية".

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وتابع:" الدوري المصري تراجع بشكل كبير لأنه أغلب قوامه من أندية ليست جماهيرية تملكها شركات ومستثمرون وبالتالي لا يوجد مشجعون في المدرجات".

وأكد أن الدوري المصري أصبحت قيمته محلية ومحدودة للغاية من خلال دعم رجال الأعمال، ولكن في المحصلة المستوى الاقتصادي والفني ليس مناسباً تماماً.

إبراهيم عيسى.. كلام في السياسة عن الأهلي والزمالك والهلال السعودي Posted by ‎إبراهيم عيسى‎ on Sunday, August 3, 2025

وواصل:" ليس لدي أي أزمة في تقدير الأهلي وبطولاته، ولكنني أرفض شعار الأهلي فوق الجميع وتحدثت بذلك أمام الجميع، وفوجئت بأن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر شطب عضويتي وكأنه عقاب".

وقرر مجلس الأهلي شطب عضوية إبراهيم عيسى بسبب تصريحات سابقة له هاجم خلالها القلعة الحمراء.

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واستطرد عيسى قائلاً:" الأهلي حصل على البطولات في عهد رئيسه الأسبق أحمد عبود بفضل الأموال التي امتلكها الأخير وسيطر خلالها على الألقاب، ولكن بعد رحيله تعدد أبطال الدوري وهي نقطة مهمة لأن القوى المالية تساوت بين جميع الأندية".

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وأتم قائلاً:" الأهلي مدعوم دائماً بالمال وليس صحيحاً أن الحكام تضطهد الأهلي كما يحاول البعض أن يروج بل بالعكس فالتحكيم يخشى القطبين سواء الأهلي أو الزمالك".