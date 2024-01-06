تقارير: إقالة دينيز من منتخب البرازيل ودوريفال يقترب من خلافته
قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن المدرب فرناندو دينيز لن يتولى تدريب منتخب البرازيل بعد الآن، وأشارا إلى أن دوريفال جونيور مدرب ساو باولو قد يحل محله.
ويرتبط دينيز، الذي تم تعيينه مؤقتا، بعقد مدته عام واحد لكنه قاد منتخب البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، وتعرض لثلاث خسائر وتعادل واحد وحقق انتصارين.
وكان دينيز يتولى تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينزي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.
وقال أحد المصادر: "رحيل دينيز يعود إلى نتائج المنتخب التي لم تكن على المستوى المتوقع".
ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وأضاف مصدر آخر: "اتصل إدنالدو (رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي) برئيس فلومينينزي (ماريو بيتنكورت) ليشكره على السماح لدينيز بتدريب المنتخب حين احتاجه.
وأضاف: "ثم اتصل بدينيز نفسه ليخبره بأنه يبحث عن مدرب جديد، وأنه لن يكون ضمن الخطط بعد العثور على بديله".
ويأتي رحيل المدرب عن المنتخب الوطني ضمن خطط رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتغيير استراتيجية الفريق لعام 2024.
وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي للمنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.
والآن، فإن المدرب المفضل لدى رودريغيز لقيادة الفريق هو دوريفال، وفقا لمصادر تحدثت بشرط عدم الكشف عن اسمها.
وقال المصدر الثاني: "بدأ إدنالدو بالفعل محادثات مع رئيس ساو باولو، خوليو كاساريس، للتعبير عن اهتمامه بالتعاقد مع دوريفال جونيور".
وأضاف: "أوضح أنه في عجلة من أمره ويريد دوريفال قريبا بسبب بداية الموسم".
وجاء القرار بعد يوم واحد من عودة رودريغيز إلى رئاسة الاتحاد البرازيلي، بفضل قرار الوزير جيلمار مينديز من المحكمة العليا الاتحادية، عقب إقالته في مطلع ديسمبر كانون الأول الماضي بقرار من محكمة العدل في ريو دي جانيرو.