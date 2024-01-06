تقارير: إقالة دينيز من منتخب البرازيل ودوريفال يقترب من خلافته

قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن المدرب فرناندو دينيز لن يتولى تدريب منتخب البرازيل بعد الآن، وأشارا إلى أن دوريفال جونيور مدرب ساو باولو قد يحل محله.

ويرتبط دينيز، الذي تم تعيينه مؤقتا، بعقد مدته عام واحد لكنه قاد منتخب البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، وتعرض لثلاث خسائر وتعادل واحد وحقق انتصارين.

وكان دينيز يتولى تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينزي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.