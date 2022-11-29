سيف الدين الجزيري يرد على اتهامات عصام جمعة له بالرشوة

وكتب سيف الدين الجزيري على صفحته الشخصية على فيس بوك: "حياتي كلها من وقت ما بدأت قصة غرامي بالكرة واستأنست بها لأن الوالدة علمتني أن طريق الأخلاق يوصل أفضل من الطريق غير الأخلاقي".

وتابع: "ما حققته وما زلت أطمح له بإذن الله ومشيئته سيكون ولن يكون سوى بالطرق الأخلاقية".

وأضاف مهاجم الزمالك المصري ومنتخب تونس: "أنا لا أعمل سياسات ولا ابتزازات ولا علاقات بطرق مشبوهة، يؤلمني كثيرا أن تكون أول مرة في حياتي يتم اتهامي فيها بهذه الطريقة جاءت من أحد الأشخاص الذين ألهموني في وقت من الأوقات لأكون من هدافي المنتخب".

لن أقول أي شيء سوى كلام الله "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

"شكرا على دعمكم وثقتكم ودفاعكم عني فالموضوع لن يضيع لي تركيزي ولن أعطيه أكثر من طاقتي، القانون سيأخذ مجراه".

ورغم تواجده في قائمة المنتخب التونسي المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 لم يشارك سيف الدين الجزيري أي دقيقة.