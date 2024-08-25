كشفت تقارير إعلامية عن وجود جلسة سوف تجمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، ونصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي، من أجل التفاوض النهائي للحصول على خدمات عمر الساعي، لاعب الدراويش، في الموسم الجديد.

ويعد عمر الساعي من أبرز لاعبي الإسماعيلي في الموسم الماضي، حيث نجح في المساهمة في 8 أهداف خلال 31 مباراة خاضها مع الدراويش، إذ سجل 4 أهداف وصنع مثلها.

وكثف النادي الأهلي جهوده لحسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "الأهلي قدم عرضًا شفويًّا جديدًا بدفع مبلغ 30 مليون جنيه مصري و2 لاعبين على سبيل الإعارة لضم الساعي، ولكن الإسماعيلي يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه، ولكن نسبة انضمام اللاعب للأهلي تصل إلى 70%".

وأضاف التقرير: "الأهلي قد يرفع عرضه إلى 35 أو 40 مليون جنيه، والساعي رغبته الأولى والأخيرة هي الانضمام إلى القلعة الحمراء، وهو ما أبلغ به المسؤولين في الدراويش بإيجاد طريقة لإفادة النادي أيضًا. ومسؤولو الإسماعيلي بدورهم تحدثوا مع نظرائهم في الأهلي من أجل الوصول لاتفاق مناسب، وأقصى رقم من الممكن أن يصل إليه الأهلي هو 40 مليون جنيه مصري فقط، وانضمام الساعي للفريق الأحمر هو مسألة وقت فقط".

وضم الأهلي، بشكل رسمي حتى الآن، المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر نادي سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بالطريقة نفسها، ويقترب الفريق من ضم المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي على سبيل الشراء النهائي.

وأنهى النادي الأهلي موسمه بطلًا للدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري، والفوز بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.