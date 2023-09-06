بعد بداية متواضعة.. إقالة مارسيل كايزر من تدريب الشباب السعودي

وسيعود الأرجنتيني براون مجددا للفريق في ولاية جديدة، لكن لم يتضح إذا كان سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت أم سيستمر لفترة.

وتأتي إقالة كايزر بعد تعاقد الشباب مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد واستعارة المغربي رومان سايس من السد القطري.

ويستأنف الشباب الدوري بمواجهة الفيحاء منتصف الشهر الجاري.