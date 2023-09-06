بعد بداية متواضعة.. إقالة مارسيل كايزر من تدريب الشباب السعودي
أعلن الشباب، المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إقالة المدرب مارسيل كايزر وتعيين خوان براون، اليوم الأربعاء.
وبدأ الشباب الدوري بشكل مخيب للآمال وحصد نقطتين فقط من أول خمس جولات، ليحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن الحزم الصاعد حديثا لدوري الأضواء.
وكتب الشباب عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "أعلنت الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر بالتراضي بين الطرفين".
وأضاف: "كلفت الإدارة مدرب فريق الشباب الأرجنتيني خوان براون بتولي مهمة تدريب الفريق الأول".
وسيعود الأرجنتيني براون مجددا للفريق في ولاية جديدة، لكن لم يتضح إذا كان سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت أم سيستمر لفترة.
وتأتي إقالة كايزر بعد تعاقد الشباب مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد واستعارة المغربي رومان سايس من السد القطري.
ويستأنف الشباب الدوري بمواجهة الفيحاء منتصف الشهر الجاري.
التعاقد مع حمد اليامي
من جهة أخرى، أعلنت إدارة نادي الشباب التعاقد مع اللاعب "حمد اليامي" لمدة عام قادمًا من نادي الهلال.
وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن التعاقد مع اليامي جاء بنظام الإعارة ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم .
وشارك اليامي الموسم الماضي مع الهلال في 9 مباريات، سجل خلالها هدفا ومرر 233 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة التمرير %90.3 .