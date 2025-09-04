بعد الاتفاق معه.. أول مطالب المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال السعودي

حسم مسؤولو نادي الهلال السعودي الاتفاق مع مدير رياضي جديد لينضم لصفوف النادي خلال الفترة المقبلة، من أجل العمل على مسألة التعاقدات الخاصة بالفريق خلال المرحلة القادمة.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع بيرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان، ليكون مسؤولًا عن هذا الملف في "الزعيم".

أوسيليو، الذي التحق بإنتر منذ أكثر من عقدين وتولى منصب المدير الرياضي منذ أبريل 2014، يُعد من أبرز صُنّاع الصفقات في الدوري الإيطالي.

وحسب التقارير، فإن الهلال يرى فيه الرجل المثالي للعمل إلى جانب مدربه الجديد سيموني إنزاغي، الذي تولى القيادة الفنية للنادي السعودي في يونيو 2025، بعد أيام قليلة من خسارة إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في مايو 2025.

وتستعد إدارة الهلال لإعادة جمع الثنائي أوسيليو وإنزاغي من جديد، بعدما شكّلا معاً قاعدة قوية لإنتر خلال المواسم الماضية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي في تصريحات تلفزيونية، فإن "هناك مديرًا رياضيًّا لكرة القدم من الجنسية الإيطالية تم الاتفاق معه، ولكن ما زالت فترة الانتقالات جارية، وكان هناك طلب منه ألا يتم التوقيع، وإنها الأمور بشكل رسمي إلا بعد انتهاء الملفات التي يحملها حاليًّا مع النادي، وخلال الفترة المقبلة سيتم حسم هذا الأمر في النادي".

ويتمثل هدف نادي الهلال في الاستفادة من خبرة أوسيليو في بناء فرق تنافسية، ونجاحاته في صفقات كبرى، مثل: لاوتارو مارتينيز، ونيكولو باريلا، وروميلو لوكاكو، وغيرهم.