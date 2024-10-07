تطورات مفاوضات الزمالك مع نجم مونشنغلادباخ

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع مصطفى أشرف، لاعب فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، لضمه في الصيف الجاري.

وكان والد مصطفى أشرف كشف في تصريحات تلفزيونية أخيرة، أن نجله لن يجدد عقده مع النادي الألماني ويرغب في خوض تجربة مع فريق آخر، مشيراً إلى أن هناك تواصلا مع نادي الزمالك من أجل الانضمام للفريق الأبيض.

وظهر مصطفى أشرف في مباراتين هذا الموسم مع فريق الشباب بنادي بروسيا مونشنغلادباخ، كبديل لمدة 4 دقائق، فيما بقي على مقاعد البدلاء في 8 مواجهات أخرى.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فقد حدث هناك تعطل في المفاوضات بين نادي الزمالك ومصطفى أشرف.

وأضاف التقرير: "تعطل المفاوضات بسبب رفض شروط نادي مونشنغلادباخ للتعاقد مع اللاعب، بعد طلبه وضع بند 25% من نسبة إعادة البيع والزمالك يرغب في وضع نسبة 8% فقط والمفاوضات توقفت في الوقت الحالي، ولكن اسم اللاعب ما زال مطروحا في النادي الأبيض".

اللاعب الشاب كان بدأ مسيرته بصفوف نادي أس سي راينكامب لمدة سنتين ونصف السنة قبل الانتقال لصفوف نادي إم إس في دويسبورغ لمدة عام.

وبقميص دويسبورغ جذب صاحب الجنسيتين المصرية والألمانية أنظار نادي مونشنغلادباخ ليضمه بقطاع الناشئين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للزمالك قرر سفر بعثة الفريق إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة.