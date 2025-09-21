الترجي التونسي يقهر بطل النيجر في عقر داره (فيديو)

حقق الترجي التونسي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه القوات المسلحة بطل النيجر بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تقدم اللاعب الجزائري كوسيلة بو عالية لصالح الترجي بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر المباراة التي أقيمت في النيجر.

ونجح الترجي في إضافة الهدف الثاني عن طريق لاعبه المالي أبو بكر دياكيتي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وأحرز دياكيتي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليعزز انتصار فريقه.

وقطع الترجي بقيادة مديره الفني ماهر الكنزاري خطوة واسعة نحو التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد هذا الفوز.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في ملعب "حمادي العقربي" بالعاصمة تونس.

ويتطلع الترجي للمنافسة بقوة لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الذي حققه 4 مرات طوال تاريخه في نسخ 1994 و2011 و2018 و2019.

ولم يتوج الترجي باللقب القاري منذ نسخة 2019 على حساب الوداد المغربي.

وكان الهلال السوداني قد تعادل خارج ملعبه مع مضيفه جاموس بطل جنوب السودان دون أهداف في جولة الذهاب أيضاً.

وفاز فريق الاتحاد المنستيري التونسي على مضيفه ليونز السيراليوني برباعية دون رد في الجولة ذاتها.

وتعادل نهضة بركان المغربي مع مضيفه كارا بطل توغو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.