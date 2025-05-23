شبيبة القيروان أول الصاعدين للدوري التونسي للمحترفين

حقق فريق شبيبة القيروان الصعود لدوري المحترفين التونسي للدرجة الأولى بعدما أنهى اليوم الجمعة سباق دوري الدرجة الثانية متصدرا لمجموعته برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه مستقبل القصرين.

ودارت مساء اليوم مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من دوري المحترفين للدرجة الثانية، الخاصة بالمجموعة الثانية، والتي شهدت تنافسا مثيرا بين شبيبة القيروان ومستقبل القصرين.

وحقق شبيبة القيروان، الذي سبق له التتويج في مناسبة واحداة بدوري المحترفين التونسي (1977) الفوز اليوم أمام نادي محيط قرقنة (2 ـ0) ليحافظ على المركز الأول المؤهل للصعود.

واختتم شبيبة القيروان منافسات المجموعة بفارق نقطة واحدة عن مستقبل القصرين الذي فاز بدوره على نادي كوكب عقارب (2-1) ورفع رصيده إلى 53 نقطة.

ويقام دوري الدرجة الثانية للمحترفين في تونس بنظام المجموعتين من 14 فريقا في كل منها، ويصعد الأول في أعقاب مباريات الذهاب والإياب إلى دوري المحترفين الأول (الدوري الممتاز) بينما يهبط الفريقان صاحبا المركزين 13 و14 لدوري الدرجة الثالثة، أول درجات نظام الهواة.

وتقام غدا السبت منافسات الجولة 26 والأخيرة من المجموعة الأولى لدوري المحترفين (2) والتي يتنافس فيها على الصعود 3 أندية هي مستقبل المرسى المتصدر برصيد 50 نقطة وجندوبة الرياضية وجمعية مقرين ويملك كلاهما 49 نقطة من 25 مباراة.

ويلعب مستقبل المرسى مع هلال مساكن وفي حال الفوز سيحقق الصعود لدوري المحترفين الأول، أما جمعية مقرين فتلاقي مكارم المهدية، في حين تلعب جندوبة الرياضية مع نادي حمام الأنف.

يشار إلى أن فريقي قوافل قفصة واتحاد تطاوين هما الناديان اللذان هبطا إلى دوري الدرجة الثانية في تونس في أعقاب موسم 2024 ـ 2025.