حرمان 3 سنوات وخصم نقاط.. رد فعل ناري من سعيد العويران بعد انسحاب الهلال (فيديو)

أظهر سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، رد فعل ناريًّا بسبب التقارير التي تتحدث عن انسحاب نادي الهلال السعودي من المشاركة في بطولة كأس السوبر، التي ستقام في هونغ كونغ، خلال الفترة بين الـ19 والـ23 من أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وكانت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، استقرت على عدم المشاركة في السوبر السعودي، التي تشهد مشاركة فرق الاتحاد والنصر والقادسية، منعًا لإرهاق لاعبيه، في ظل عودة بعثة "الزعيم" مؤخرًا من الولايات المتحدة، بعد نهاية رحلته في كأس العالم للأندية 2025، وبلوغه الدور ربع النهائي.

ووفقًا للعديد من التقارير الإعلامية، فإن انسحاب الهلال، يعني اتخاذ قرارات من قِبل لجنة الانضباط، بمعاقبة الفريق بمبلغ 500 ألف ريال سعودي، مع إجازة إحالة الملف للجنة المسابقات؛ ما يعني فرض غرامة مالية ومنع من المشاركة في البطولة لمدة موسمين.

ولكن سعيد العويران، طالب مؤخرًا في فيديو متداول مع الإعلامي علي العنزي بضرورة تغليظ عقوبة الانسحاب من كأس السوبر، سواء كان الهلال أو النصر.

أخبار ذات علاقة مطلوب في الهلال والنصر.. القادسية السعودي يعثر على "بديل" أوباميانغ

أخبار ذات علاقة خارج أسوار النادي.. أول الراحلين عن الهلال السعودي

وقال العويران، إنه يجب على الفريق المنسحب من السوبر، أن يتم معاقبته بسحب 6 أو 9 نقاط من رصيده في الموسم الجديد من الدوري السعودي، فضلًا عن حرمانه من المشاركة في البطولة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أهمية البطولة ودعمها من الجميع.

وكانت قرعة السوبر السعودي، أسفرت عن مواجهتين في نصف النهائي، بين الهلال والقادسية، والنصر ضد الاتحاد، على أن يقام النهائي في الـ23 من أغسطس، فيما تنص اللوائح على تأهل القادسية مباشرة، حال إعلان انسحاب الهلال بشكل نهائي، بينما ذكرت تقارير أخرى إمكانية مشاركة الأهلي في البطولة بدلًا من الهلال حال تأكيد انسحابه بشكل رسمي.