رونالدو حذّره ولم يستمع.. الخطأ الذي كلف النصر لقب السوبر السعودي (فيديو)

تأجل حلم كريستيانو رونالدو في التتويج بأول ألقابه الرسمية مع النصر السعودي، بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

بدأت أحداث اللقاء بافتتاح رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح الإيفواري فرانك كيسي في إدراك التعادل للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أعاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش التقدم للنصر بتسديدة قوية في الدقيقة 82، لكن الأهلي عاد سريعًا عبر رأسية البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 89 بعد ركلة ركنية متقنة نفذها الجزائري رياض محرز.

اللقطة الأبرز جاءت قبل هدف التعادل الأهلاوي مباشرة، حينما حذّر كريستيانو رونالدو حارس مرمى النصر بينتو من مغبة الخروج لالتقاط عرضية محرز، إلا أن الحارس لم يستمع للنصيحة، ليخرج بشكل خاطئ ويُفشل المحاولة، لتصل الكرة إلى إيبانيز الذي أسكنها الشباك.

وفي ركلات الترجيح، لم يتمكن بينتو من التصدي لأي كرة، ليمنح الأهلي لقب السوبر السعودي، فيما واصل رونالدو معاناته في البحث عن أول تتويج مع العالمي.