مع أنباء انتقاله إلى الصفاقسي.. 5 صور رائعة من إجازة علي معلول وزوجته في فرنسا

قرر علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري السابق، الاستمتاع برحلة مميزة إلى مدينة نيس في فرنسا برفقة زوجته "مريم"، قبل الانتقال المحتمل لصفوف الصفاقسي التونسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشارك معلول الصور مع الجماهير عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حيث ظهر هو وزوجته في حالة سعادة كبيرة، في ظل التقارير التي تتحدث عن عودته لناديه السابق بصفقة انتقال تاريخية تقديرًا لمسيرته الكبيرة.

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ووفقًا لأحدث التقارير، فقد أنهى علي معلول اتفاقه مع الصفاقسي التونسي، للانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقارير، فإن "العقد مدته 3 سنوات وسيستمر مع الفريق حتى الاعتزال، واعتزاله سيكون عام 2028 في مئوية النادي التونسي العريق".

وبدأ علي معلول مسيرته في الصفاقسي التونسي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008، قبل أن يرحل عام 2016 وينضم إلى الأهلي المصري.

وقدّم معلول مسيرة حافلة بالأرقام والبطولات مع النادي الأهلي على مدار 9 سنوات داخل القلعة الحمراء، ليحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب جماهير القلعة الحمراء.

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وخلال الـ9 سنوات التي قضاها مع الأهلي، توج نجم منتخب تونس بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، بينما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، ومرتين كأس السوبر الأفريقي، بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.