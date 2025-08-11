التهاب رئوي ينهي حياة أفضل مهاجم في تاريخ اليابان

تلقت الأوساط الرياضية اليابانية خبراً صادماً بوفاة اللاعب القدير كونيشيغي كاماموتو، المصنف كأفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم المحلية، وأحد أبرز المواهب التي لمعت في قارة آسيا خلال القرن الماضي.

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم حالة الحداد بعد وفاة كاماموتو عن عمر يناهز 81 عاماً؛ إثر صراع مع مرض الالتهاب الرئوي الذي تعرض له أخيراً.

ويعد كاماموتو أحد أبرز اللاعبين الذين أسهموا في انتشار كرة القدم بين الجماهير اليابانية، بعد تألقه وتسجيله العديد من الأهداف باسم منتخب محاربي الساموراي.

ولد كاماموتو يوم 15 أبريل 1944 في مدينة كويتو اليابانية، وأمضى مسيرته الاحترافية الكاملة في نادي YANMAR الياباني في الفترة بين 1967 إلى 1984.

وبحسب تقارير صحفية، فإن اللاعب الراحل خاض 251 مباراة في الدوري الياباني لكرة القدم، وسجل 202 هدف.

وحصل كاماموتو على لقب هداف الدوري الياباني 7 مرات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري في 7 مناسبات.

وسجل الراحل 75 هدفاً خلال 76 مباراة مع منتخب اليابان، ليبقى الهداف التاريخي لمحاربي الساموراي والمهاجم الأفضل في الكرة اليابانية.

وكان أبرز إنجازات كاماموتو في أولمبياد مكسيكو سيتي 1968 بعدما سجل 7 أهداف، ونال لقب هداف منافسات كرة القدم، وأسهم في تحقيق اليابان أول ميدالية أولمبية في كرة القدم بعدما حصل على البرونزية.

وشغل كاماموتو منصب نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم في الفترة بين عامي 1998 إلى 2008، وأدى دوراً بارزاً في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

ولم يقتصر دور كاماموتو على الجانب الكروي، بل شارك في الحياة السياسية عضوًا في البرلمان، بالفترة بين عامي 1995 إلى 2001.