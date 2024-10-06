"مصر تطبخ ماردا جديدا" ولا يقل عن صلاح.. ضجة كبيرة بعد تألق عمر مرموش

توالت ردود الأفعال بعد تألق المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، في الدوري الألماني وصدارته ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 8 أهداف.

وقاد مرموش فريقه لتعادل مثير أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 في الجولة السادسة للدوري الألماني بعدما سجل ثنائية في مرمى الحارس المخضرم مانويل نوير.

ووصل النجم المصري إلى 8 أهداف معززاً صدارة ترتيب هدافي البوندسليغا بفارق 3 أهداف عن هاري كين نجم بايرن ميونخ أقرب منافسيه.

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تألق مرموش جعل المتابعين يشيدون باللاعب المصري وسط مقارنات بانطلاقته المميزة برحلة تألق مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي.

وقال أحد المشجعين عبر منصة إكس، إن مصر تطبخ مارداً جديداً سيلتهم الكرة العالمية اسمه عمر مرموش، موضحاً أنها بلد دائماً ولادة للمواهب.

وأكد مشجع آخر أن مرموش ساهم في 12 هدفا من أصل 14 سجلها فريقه مطالباً الإعلام العربي بالتركيز على تألق اللاعب المصري الذي سيكون خليفة محمد صلاح.

وأشاد محمد فارس أحد صناع المحتوى بتألق مرموش، مؤكدًا أنه يملك قصة كفاح بعد استبعاده من المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب وانضمامه للمنتخب الأول مع كارلوس كيروش.

وقال أمير عبد الحليم المذيع بقناة ssc إن كيروش قدم هديتين للكرة المصرية بمنح الفرصة للثنائي عمر مرموش ومحمد عبد المنعم.

في الوقت الذي قال أحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق عبر منصة إكس: "عمر مرموش تطور بصورة كبيرة في وقت قياسي.. عقلية جبارة ما شاء الله.. ربنا يحفظه من الإصابات.. والموسم المقبل يكون موجود في أكبر أندية العالم".

ومن المقرر أن يلتحق مرموش بمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.