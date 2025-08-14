logo
تعليق غامض من جورجينا رودريغز بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيزالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 9:50 ص

وجهت جورجينا رودريغز، التي أعلنت مؤخرا خطوبتها من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة غامضة إلى متابعيها.

وتصدر اسم جورجينا رودريغز عناوين الصحافة العالمية خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة خطبتها بخاتم ماسي من رونالدو واقتراب إعلان زواجهما الرسمي، وذلك بعد سنوات من العلاقة العاطفية التي جمعت بينهما منذ أن كان "الدون" لاعبا في صفوف ريال مدريد.

وتوجهت جورجينا إلى "إنستغرام" لتشارك كلماتها الأولى منذ عرض الخطوبة مع 69 مليون متابع لها، مصحوبة بلمسة شخصية عميقة، وهو شعار اعتنقته في علاقتها وحياتها العائلية.

وتضمن منشورها مجموعة مختارة بعناية من الصور والرموز، بما في ذلك ورود باللون الوردي الفاتح والأبيض. ولأول تصريح علني لها، اختارت جورجينا اقتباسا مؤثرا للكاتب باولو كويلو، يقول: "الحب هو المادة الخام لأي حلم".

a4aa8c83-8444-49b2-a6ac-3006ea13d105

وقد ترافق مع الصور موسيقى أغنية Sade الشهيرة By Your Side، التي تقول كلماتها: "عندما تكون ضائعا، سأكون هنا لأرشدك، وسأبقيك بأمان، سأبقيك دافئا"، لتشكل بذلك صورة حميمة لعلاقتهما الرومانسية.

وما بدأ بلقاء عابر تحوّل إلى علاقة علنية قوية بين جورجينا ورونالدو بحلول أواخر 2016، وأكد ذلك تصويرهما معا في ديزني لاند باريس. منذ ذلك الحين، بنيا عائلة كبيرة تضم كريستيانو جونيور (15 عاما)، والتوأم إيفا ماريا وماتيو (8 أعوام)، وألانا مارتينا (7 أعوام)، وبيلا إزميرالدا (3 أعوام)، متجاوزين معا لحظات الفرح وفترات الفقدان المؤلمة، بما في ذلك وفاة ابنهما أنخيل في 2022.

5774c07a-1cbf-4497-806f-8354231944e9

بعد سنوات من العلاقة، وستة أطفال، وحياة مشتركة بين أوروبا والسعودية، وخطوبة مُختتمة بأحد أروع الخواتم التي رُؤيت على الإطلاق، يبدو أن الفصل القادم سيكون احتفالًا يشاهده العالم بأسره.

41973d20-a9de-4a5f-9cc0-24d4ffddaa14

 

 

