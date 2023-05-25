ساؤول ألفاريز يريد مواجهة جديدة مع دميتري بيفول
بعد فوزه على البريطاني جون رايدر في وقت سابق هذا الشهر، قال ساؤول "كانيلو" ألفاريز بطل وزن فوق المتوسط بلا منازع لرويترز إنه يريد مواجهة أخرى مع الروسي دميتري بيفول الذي كبده خسارة نادرة العام الماضي.
ورفع الفوز على رايدر سجل ألفاريز إلى 59 انتصارا مقابل تعادلين وخسارتين أمام جماهيره في وادي الحجارة بالمكسيك.
وقال ألفاريز على هامش مؤتمر عقاري: "هذه هي الفكرة. مباراة إعادة مع بيفول".
وأضاف ألفاريز، أحد أفضل الملاكمين في هذه الرياضة، أنه يريد أن تكون مباراة الإعادة في وزن خفيف الثقيل مرة أخرى.
وقال الروسي بيفول، بطل رابطة الملاكمة العالمية في وزن خفيف الثقيل، لشبكة (إي.إس.بي.إن)، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مهتم أكثر بالانتقال إلى وزن فوق المتوسط في محاولة للفوز ببطولة ألفاريز.
وفي حال رفض بيفول تلبية الشروط، قال ألفاريز: "هناك معارك أخرى هناك"، مشيرا إلى التوأمين جيرمول وجيرمول تشارلو والمكسيكي-الأمريكي ديفيد بينافيديز كمنافسين محتملين.
وكان بينافيدز، الذي وصفه ألفاريز "بالمقاتل العظيم"، قد دعا علنا إلى القتال بين الاثنين في الأشهر الأخيرة.
وقال الملاكم إن المحادثات بشأن معركة ألفاريز المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول المقبل بالتزامن مع عيد استقلال المكسيك، ستنطلق الأسبوع المقبل.