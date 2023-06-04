مقتل شخص بدراجة نارية في تصادم مع رياضي بسباق الرجل الحديد بهامبورغ (فيديو)
القتيل، الذي كان ينقل مصورا، اصطدم برأس متسابق الدراجات في منطقة ضيقة من السباق.
أعلنت الشرطة مقتل شخص على متن دراجة نارية وإصابة متسابق في منافسات الثلاثي إثر تصادم خلال بطولة أوروبا للرجل الحديدي في هامبورغ اليوم الأحد.
واصطدم القتيل، الذي كان ينقل مصورا، برأس متسابق الدراجات في منطقة ضيقة من السباق حيث كان المتسابقون والمركبات المصاحبة يستخدمون كلا المسارين.
ووقع الحادث أثناء تغطية حية للسباق قبل أن تقطع محطة "أيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية البث.
وقالت الشرطة إن سائق الدراجة النارية (70 عاما) توفي في موقع الحادث بينما تعرض الرياضي (26 عاما) لإصابات خطيرة فيما نقل المصور مصدوما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتوقف السباق بصورة مؤقتة قبل استئنافه.