مقتل شخص بدراجة نارية في تصادم مع رياضي بسباق الرجل الحديد بهامبورغ (فيديو)

أعلنت الشرطة مقتل شخص على متن دراجة نارية وإصابة متسابق في منافسات الثلاثي إثر تصادم خلال بطولة أوروبا للرجل الحديدي في هامبورغ اليوم الأحد.

واصطدم القتيل، الذي كان ينقل مصورا، برأس متسابق الدراجات في منطقة ضيقة من السباق حيث كان المتسابقون والمركبات المصاحبة يستخدمون كلا المسارين.