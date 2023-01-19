تبرَّز فوق رأسه.. طائر النورس يهاجم زفيريف في "أستراليا المفتوحة" (فيديو)

استهدفت طيور النورس المحلقة في ملبورن ألكسندر زفيريف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، لتزيد من بؤس اللاعب الألماني الذي تعرض لهزيمة صادمة من مايكل موه في الدور الثاني.

وحاول زفيريف، المصنف الثاني على العالم سابقا والعائد من إصابة قوية، التصرف بطريقة لائقة بعد أن تبرّز طائر فوق رأسه ليفسد شعره الأشقر.

وابتسم زفيريف خجلا بعد معرفة ما حدث وسار نحو مقعده لينظف شعره بمنشفة وسط ضحكات الجمهور.

لكن هذا لم يجلب له الحظ السعيد كما هو متعارف، وخسر زفيريف، المصنف 12، أمام منافسه الأمريكي المغمور 6-7 و6-4 و6-3 و6-2.