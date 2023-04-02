NBA.. باتلر يحقق رقمين مزدوجين وهيت يلحق هزيمة أخرى بمافريكس
حقق جيمي باتلر رقمين مزدوجين بتسجيل 35 نقطة بجانب 12 تمريرة حاسمة، أعلى عدد في المباراة، ليقود ميامي هيت للفوز على دالاس مافريكس 129-122 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وهيمن ميامي، الذي حقق فوزه الـ 41 مقابل 37 هزيمة، على اللقاء وتقدم بفارق 18 نقطة قبل نهاية الشوط الأول.
وقاوم دالاس، الذي خسر للمرة الـ 41 مقابل 37 فوزا، في الشوط الثاني بفضل لوكا دونتشيتش الأكثر تسجيلا في اللقاء بواقع 42 نقطة، ليقلص الفارق إلى خمس نقاط في الرمق الأخير.
وسجل كايري إيرفينغ 23 نقطة ووزع ثماني تمريرات حاسمة مثل دونتشيتش. لكن دالاس لم يفلت من هزيمته السادسة في آخر سبع مباريات في ضربة أخرى لآماله في بلوغ ملحق القسم الغربي المؤهل للأدوار الإقصائية.
ويحتل ميامي المركز السابع بالقسم الشرقي، بينما يحل مافريكس بالمركز الـ 11 في ترتيب الغرب.
ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز من السابع حتى العاشر الملحق.
وأحرز براندون إنغرام 36 نقطة وحقق يوناس فالانسيوناس رقمين مزدوجين في فوز نيو أورليانز بليكانز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 122-114.
وهذا الفوز السابع لبليكانز (40-38) في ثماني مباريات محتلا المركز السابع في الغرب وتساوى في الرصيد مع كليبرز صاحب المركز السادس، كما هزم كليبرز للمرة الثالثة هذا الموسم.
وسجل فالانسيوناس 23 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بينما أحرز كاوي ليونارد 40 نقطة وأنهى راسل وستبروك اللقاء مسجلا 24 نقطة.