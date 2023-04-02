NBA.. باتلر يحقق رقمين مزدوجين وهيت يلحق هزيمة أخرى بمافريكس

حقق جيمي باتلر رقمين مزدوجين بتسجيل 35 نقطة بجانب 12 تمريرة حاسمة، أعلى عدد في المباراة، ليقود ميامي هيت للفوز على دالاس مافريكس 129-122 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وهيمن ميامي، الذي حقق فوزه الـ 41 مقابل 37 هزيمة، على اللقاء وتقدم بفارق 18 نقطة قبل نهاية الشوط الأول.

وقاوم دالاس، الذي خسر للمرة الـ 41 مقابل 37 فوزا، في الشوط الثاني بفضل لوكا دونتشيتش الأكثر تسجيلا في اللقاء بواقع 42 نقطة، ليقلص الفارق إلى خمس نقاط في الرمق الأخير.

وسجل كايري إيرفينغ 23 نقطة ووزع ثماني تمريرات حاسمة مثل دونتشيتش. لكن دالاس لم يفلت من هزيمته السادسة في آخر سبع مباريات في ضربة أخرى لآماله في بلوغ ملحق القسم الغربي المؤهل للأدوار الإقصائية.

ويحتل ميامي المركز السابع بالقسم الشرقي، بينما يحل مافريكس بالمركز الـ 11 في ترتيب الغرب.