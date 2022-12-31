نتائج عرض سماكداون 2022: جون سينا وكيفين أوينز يتغلبان على رومان رينز وسامي زين (فيديو)
شهد عرض سماكداون الأخير لعام 2022، الذي أقيم فجر اليوم السبت، مفاجأة رائعة لكل عشاق المصارعة الحرة WWE، حيث عاد النجم جون سينا مرة أخرى للمنافسات، بعد فترة انشغال الفترة الماضية بأعماله الفنية.
ولا يغيب سينا عن جمهوره فترة طويلة، إذ إنه من وقت لآخر يشارك في عروض ومباريات المصارعة الحرة، وهو ما شهده عرض "سماك داون" الأسبوعي، حيث اتحد سينا، البالغ من العمر 45 عامًا، مع المصارع الكندي كيفين أوينز ضد رومان رينز، بطل WWE حاليا، والمصارع الكندي من أصل سوري سامي زين.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المباراة الرائعة، وشهد النزال كذلك تألقًا كبيرًا للمصارعين الأربعة، خصوصا جون سينا، الذي ظهر بقصة شعر مختلفة، وبدا محتفظا بلياقته وحركاته المميزة رغم تقدمه في السن، وانتهت المباراة المثيرة بفوز سينا وأوينز بعد أن نجح الأخير في تنفيذ ضربته القاضية في سامي زين وتثبيت أكتافه.
وفي باقي النزالات، تغلب سولو سيكوا على شيموس.
كما تمكنت روندا راوزي من التغلب على راكيل رودريغيز لتحافظ على لقب سماكداون للسيدات بعد أداء قوي من راكيل التي تحاملت على إصابتها المؤلمة في الذراع، لكنها لم تتمكن من الصمود أمام حركة إخضاع حاملة اللقب وأعلنت استسلامها.
وفي نزال مختلف تمكنت شارلوت فلير من مفاجأة الجميع بعودتها لتنتزع لقب سماكداون من روندا راوزي، وقبل أن تبدأ الأخيرة احتفالها بالحفاظ على اللقب ظهرت شارلوت فلير بعد غياب طويل لتتحدى بطلة سماكداون على اللقب وتتمكن من الفوز في مفاجأة مدوية.
بينما قام برون سترومان بتحدي بطل الإنتركونتننتال جونتر ولكنه تعرض لاعتداء عنيف من فريق إمبريوم.