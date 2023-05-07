ألفايز يهزم رايدر بإجماع آراء الحكام ويحتفظ بألقاب وزن فوق المتوسط للملاكمة (فيديو)
حافظ الملاكم المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز بطل وزن فوق المتوسط بلا منازع على ألقابه، بتغلبه بإجماع آراء الحكام على البريطاني جون رايدر في وادي الحجارة بالمكسيك، يوم الأحد.
وكان ألفاريز الطرف الأفضل في بداية النزال إذ ترك رايدر ينزف من أنفه في الجولة الثالثة، قبل أن ينهال عليه بلكمات متتالية في نهاية الجولة الخامسة.
ورغم تحسن مستوى رايدر لكنه لم يتمكن من تعويض الخسائر التي تكبدها في النصف الأول من النزال ليفوز ألفاريز بعدما احتسب الحكام النتيجة 120-107 و118-109 و118-109 لصالحه.
وقال ألفاريز، الذي ولد في وادي الحجارة ونشأ في بلدة خواناكاتلان المجاورة: "إنها لحظة تاريخية بالنسبة لي. أنا محظوظ بوجودي هنا مع من شجعوني منذ البداية".
وأضاف: "إنه مقاتل قوي جدًّا. عندما تسعى لتحقيق كل شيء (كل الألقاب)، فإن الجميع يقدم أفضل مستوياته. تصبح مواجهتهم أصعب من المعتاد. لكنني أعرف ذلك. أنا في هذا الوضع منذ فترة طويلة وأعي ذلك. أحترم المنافسين لأنني أعرف أنهم يسعون لتحقيق كل شيء".