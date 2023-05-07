ألفايز يهزم رايدر بإجماع آراء الحكام ويحتفظ بألقاب وزن فوق المتوسط للملاكمة (فيديو)

حافظ الملاكم المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز بطل وزن فوق المتوسط بلا منازع على ألقابه، بتغلبه بإجماع آراء الحكام على البريطاني جون رايدر في وادي الحجارة بالمكسيك، يوم الأحد.

وكان ألفاريز الطرف الأفضل في بداية النزال إذ ترك رايدر ينزف من أنفه في الجولة الثالثة، قبل أن ينهال عليه بلكمات متتالية في نهاية الجولة الخامسة.