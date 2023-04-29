فريق تريك-سيجافريدو للدراجات ينفصل عن الإيطالي تيبيري بعد قتله قطة

وقال الفريق في بيان: "اتفق تريك-سيجافريدو وأنطونيو تيبيري على الانفصال بينهما بالتراضي وبأثر فوري، نظرا لأن تصرفات المتسابق أثناء إيقافه لم تتوافق مع معاييرنا للعودة للمنافسة".

وكان القط ملكا لفيدريكو بيديني أماتي، الوزير في حكومة سان مارينو، تلك الدولة الصغيرة المحصورة في شمال إيطاليا.

واعتذر تيبيري عن الحادث في منشور على حسابه في تطبيق "إنستغرام" في مارس آذار الماضي، قائلا إنه يأسف بشدة لأفعاله "الغبية وغير المسؤولة للغاية" ووعد بتقديم تبرعات من أرباحه للمنظمات التي ترعى القطط الضالة.