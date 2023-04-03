نتائج راسلمينيا 2023: رومان رينز يهزم كودي رودز ويحتفظ بألقاب الـWWE بلا منازع

شهدت الليلة الثانية من عرض راسلمينيا 2023 في نسخته الـ39، التي أقيمت فجر الإثنين، العديد من النزالات القوية، كان أبرزها مواجهة الحدث الرئيس بين رومان رينز وكودي رودز على لقب WWE العالمي الموحد، والتي تعتبر أول مواجهة فردية بينهما في تاريخهما.

وجاءت نتائج عرض راسلمينيا 2023 في اليوم الثاني كالآتي:

في المواجهة الأولى، تمكن بروك ليسنر من الفوز على أوموس، خلال دقائق معدودة قام فيها ليسنر بتوجيه ضربات متتالية لمنافسه.