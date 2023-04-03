نتائج راسلمينيا 2023: رومان رينز يهزم كودي رودز ويحتفظ بألقاب الـWWE بلا منازع
شهدت الليلة الثانية من عرض راسلمينيا 2023 في نسخته الـ39، التي أقيمت فجر الإثنين، العديد من النزالات القوية، كان أبرزها مواجهة الحدث الرئيس بين رومان رينز وكودي رودز على لقب WWE العالمي الموحد، والتي تعتبر أول مواجهة فردية بينهما في تاريخهما.
وجاءت نتائج عرض راسلمينيا 2023 في اليوم الثاني كالآتي:
في المواجهة الأولى، تمكن بروك ليسنر من الفوز على أوموس، خلال دقائق معدودة قام فيها ليسنر بتوجيه ضربات متتالية لمنافسه.
وفي المواجهة الثانية لفرق الزوجي للسيدات، فازت روندا روزي وشاينا بازلر على فريق ليف مورغان وراكيل غونزاليس، كما فاز فريق ناتاليا وشوتزي على فريق تشيلسي جرين وسونيا ديفيل.
وفي المواجهة الثالثة على لقب بطولة القارات، حقق غونتر الفوز على الثنائي شيمس ودرو ماكنتير، ليتمكن من الحفاظ على لقبه، في مباراة حماسية ظهر فيها أداء عال من المصارعين.
وفي المواجهة الرابعة لبطولة سيدات "الرو"، فازت بيانكا بلير على أسكا.
وفي المواجهة الخامسة، فاز إيدج على فين بالور في مباراة من نوع Hell in a Cell أو "القفص الفولاذي".
وفي المواجهة الأخيرة للحدث الرئيس، حقق رومان رينز الفوز على منافسه كودي رودز ليحتفظ بألقاب الـWWE بلا منازع.