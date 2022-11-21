NBA.. وريورز يحقق فوزه الأول خارج ملعبه هذا الموسم على حساب روكتس بدوري السلة الأمريكي

وفي الربع الرابع، سدد طومسون ثلاث رميات ثلاثية بما في ذلك واحدة قبل 66 ثانية على النهاية ليرد على رميتين حرتين من غاباري سميث جونيور لاعب روكتس، ما دفع وريورز للتقدم 123-117.

وساعد كري في تسجيل طومسون ثلاثية أنهى بها الربع الثالث وثلاثية أخرى دفع بها الفريق للتقدم بفارق ست نقاط في الربع الرابع.

وأعقب ذلك برمية ثلاثية قبل 34.2 ثانية على نهاية المباراة التي شكلت الضربة القاضية لروكتس.

وأضاف كري 33 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.

وأضاف أندرو ويجينز 22 نقطة لوريورز، الذي سجل 24 من أصل 47 رمية ثلاثية خلال اللقاء.

وفي مباراة أخرى، سجل كيفن دورانت 20 من بين 26 نقطة له في النصف الثاني للمباراة ليتقدم بروكلين نتس بفارق كبير في الربع الرابع ويحقق الانتصار 127-115 على ممفيس غريزليس مع عودة كايري إيرفينغ من الإيقاف الذي فرضه عليه الفريق.

ووصل دورانت إلى حاجز 25 نقطة في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم وعددها 17.

وبات دورانت أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ أن سجل ريك باري 25 نقطة على الأقل في أول 25 مباراة لفريق سان فرانسيسكو وريورز موسم 1967-1968.

وسجل دورانت في 9 من أصل 16 تصويبة إجمالا وسجل 14 نقطة في الربع الثالث ليساعد فريق نتس على محو فارق خمس نقاط بنهاية النصف الأول.